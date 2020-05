Problema muscolare per Manolas: il Napoli attende la risonanza

Quarto giorno di allenamento individuale facoltativo per il Napoli, che però deve fare i conti con l'infortunio di Manolas, di natura muscolare.

Oggi il si è allenato per il quarto giorno consecutivo, ovviamente in maniera individuale. Nel comunicato diffuso dalla società partenopea non si parla di nessun infortunio, ma 'Sky Sport' informa del guaio muscolare di Kostas Manolas.

Il difensore greco si sarebbe fermato a causa di un problema appunto muscolare, che nella giornata di domani (giovedì) sarà analizzato attraverso apposita risonanza magnetica. Gattuso ovviamente spera che non sia nulla di grave, anche perché non sarebbe il miglior modo di approcciarsi alla ripresa del campionato.

Intanto, come detto anche sopra, il Napoli ha concluso il quarto giorno di allenamento, mentre dal 18 si potrà riprendere con le classiche sedute di squadra.