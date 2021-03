Problema gastrointestinale per Hernandez: salta Manchester United-Milan

Theo Hernandez è rimasto a Milano per un problema gastrointestinale: niente Manchester United-Milan di Europa League per lui.

Defezione importante per Stefano Pioli a poche ore dal calcio d'inizio di Manchester United-Milan, in programma per le 18:55 italiane di giovedì sera: ad 'Old Trafford' non ci sarà Theo Hernandez.

Il terzino francese non risulta nella lista dei convocati a causa di un problema gastrointestinale che non gli ha permesso di viaggiare assieme ai compagni di squadra verso l'Inghilterra.

L'ex Real Madrid non aveva partecipato alla gara del 'Bentegodi' contro il Verona e si era seduto in tribuna al fianco di un altro assente d'eccezione, Zlatan Ibrahimovic.

Oltre a loro due, il Milan non potrà contare nemmeno su Bennacer, Calhanoglu, Maldini, Mandzukic e Rebic, tutti alle prese con fastidi di natura fisica.