Problema alla caviglia per Arthur: Barcellona-Napoli a rischio

Il Barcellona potrebbe dover rinunciare ad Arthur per la sfida contro il Napoli: infortunio alla caviglia per il centrocampista brasiliano.

Mancano dodici giorni alla sfida che vale una stagione per il : al 'Camp Nou' servirà una mezza impresa per strappare il pass per i quarti di contro il , dopo l'1-1 dell'andata in terra campana.

I ragazzi di Gennaro Gattuso potrebbero beneficiare di un infortunio che ha colpito la rosa blaugrana nelle ultime ore: quello di Arthur che, come riportato da un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, soffre di un problema alla caviglia.

Il centrocampista verdeoro è attualmente in trattamento con lo staff del dottor Ramon Cugat e, ad oggi, non è ancora possibile stabilire con certezza i tempi di recupero.

La sfida con il Napoli si giocherà il 18 marzo e Arthur potrebbe dare forfait: non ci saranno sicuramente Dembélé e Suarez, oltre a Sergi Roberto che non dovrebbe farcela a rientrare in tempo dall'infortunio di natura muscolare che lo ha colpito.

Altre squadre

Nessun problema invece per Piqué che è anche sceso in campo in occasione dell'ultimo 'Clasico' perso dal Barcellona al 'Bernabeu' contro il , deviando sfortunatamente il tiro di Vinicius Junior che ha portato in vantaggio i 'Blancos'.