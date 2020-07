Probabili forrmazioni Milan-Atalanta: Pioli affronta l'emergenza difesa

I rossoneri senza Conti, Romagnoli e Theo: Pioli spera nel recupero completo di Kjaer, altrimenti adatterà Kessié. Gasp punta su Muriel da titolare.

Le due squadre più in forma dalla ripresa del campionato: 26 punti contro 23. A San Siro il di Stefano Pioli, fresco di conferma fino al 2022, ospita l' di Gasperini. La prima contro seconda del mini-campionato iniziato a giugno. 26 punti la Dea, 23 i rossoneri, che hanno giocato una partita in meno. I due migliorii attacchi. Insomma, il meglio di questa insolita post lockdown.

Un girone fa le cose erano ben diverse. L'Atalanta sull'onda lunga della iniziava a macinare vittorie, il Milan affondava nella propria crisi. 5-0 a Bergamo, Boban e Maldini che chiamano Ibra con insistenza. Da gennaio poi, con lo svedese, inizia a cambiare il trend. Fino aii successi e all'imbattibilità delle ultime 9 gare.

Quello di stasera per il Milan sarà però un test decisamente più complicato di tutti gli altri, perché Pioli si ritrova senza difesa e in emergenza anche a centrocampo. Squalificati Bennacer e Theo Hernandez, infortunati Conti e Romagnoli (stagione finita), oltre a Duarte e Musacchio. Le scelte davanti a Donnarumma sono obbligate.

Spazio a Gabbia, unico centrale di ruolo sicuramente a disposizione. Kjaer è ancora un punto di domanda: non è al top, ma potrebbe essere comunque schierato. Sugli esterni Calabria e Laxalt, gli unici a disposizione, mentre a centrocampo Biglia più di Bennacer vicino a Kessié. A meno che Kjaer non ce la faccia: a quel punto l'ivoriano scalerebbe in difesa, con Krunic più di Bonaventura nel duo mediano.

L'attacco, per fortuna di Pioli, dà certezze (almeno quello): Ibrahimovic da perno centrale, con il trio composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle sue spalle.

Gasperini - che non sarà in panchina per squalifica dopo la lite con Mihajlovic - ha soltanto un indisponibile, e cioè Josip Ilicic, mentre ritrova Palomino, Djimsiti e Zapata dopo gli acciacchi contro il . I primi due dovrebbero andare subito in campo, insieme a Toloi nel trio difensivo davanti a Gollini.

Centrocampo con Hateboer e Gosens sulle corsie, mentre De Roon in mezzo fa coppia con Freuler. Avanza sulla trequarti Pasalic, al fianco del Papu Gomez. In attacco possibilità per Muriel più di Zapata: l'ex Samp, e ha segnato 11 dei suoi 18 goal da subentrato.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel.