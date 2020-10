Probabili formazioni Young Boys-Roma: scocca l'ora di Borja Mayoral

Roma dall'anima spagnola quella che sfiderà lo Young Boys in Europa League: chance dal 1' per Borja Mayoral, Pau Lopez al ritorno tra i pali.

L' della prende il via in , a Berna: tra i giallorossi e la rottura del ghiaccio con un risultato positivo c'è lo , squadra ostica soprattutto quando si tratta di giocare nel suo fortino.

Guai a sottovalutare coloro che hanno vinto il campionato svizzero per tre anni di fila, impreziosendo il tutto con il double della passata stagione. Anche la ne sa qualcosa: i bianconeri vennero sconfitti nel 2018 in un match senza velleità di classifica, ma questo deve essere tenuto a mente dai ragazzi di Fonseca che non potranno concedersi pause.

Sarà una Roma 'made in ' quella che alle 18.55 si presenterà allo 'Stade de Suisse': ben cinque i giocatori spagnoli che dovrebbero far parte dell'undici titolare, in primis Borja Mayoral.

Altre squadre

Il prodotto del vivaio del ha esordito in maglia giallorossa nei minuti finali dell'incontro vinto col , ma questa sarebbe la sua prima volta dall'inizio: panchina per Dzeko che dovrebbe rifiatare per poi entrare a gara in corso qualora ce ne fosse bisogno.

Trequarti con altri due giocatori delle 'Furie Rosse': Carles Pérez e Pedro a presidiare le fasce, Lorenzo Pellegrini al centro nella sua posizione preferita. Cristante in pole su Veretout per giocare al fianco dello scalpitante Villar, esordio europeo in difesa per Kumbulla in coppia con Ibañez.

Possibile ritorno tra i titolari per Karsdorp sulla fascia destra, con Spinazzola sull'out opposto. Pau Lopez pronto a sostituire Mirante che, nei pensieri di Fonseca, è il titolare in campionato. Conferma per il 4-2-3-1, modulo rispolverato dopo aver adottato per un lungo periodo la difesa a tre. Out per infortunio Smalling, Diawara e Calafiori alle prese col Coronavirus.

Nello Young Boys occhio a Nsame e Meschack, punte di diamante del solido e compatto 4-4-2 orchestrato dal tecnico Gerardo Seoane.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI YOUNG BOYS-ROMA

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Spinazzola; Cristante, Villar; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.