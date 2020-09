Probabili formazioni Verona-Roma: Mkhitaryan falso nove, Mirante in porta

Il campionato dei giallorossi riparte da Verona, con l'emergenza in attacco. Anche Juric si presenta con un undici quasi obbligato.

Riparte il campionato di e il secondo match in calendario è quello del Bentegodi, dove l'Hellas affronta la . Due squadre che vengono da due stagioni diverse: gli scaligeri a sorpresa hanno sognato l'Europa, mentre i giallorossi hanno mancato l'obiettivo .

Il passato è passato e oggi si riparte da zero, per entrambe, con una nuova pelle. Juric vede una squadra ancora tutta da sviluppare, senza più Rrahmani, Kumbulla e Amrabat, in attesa di capire il destino di Pessina, uomini chiave della scorsa stagione. Tanti nuovi arrivi, non tutti già a disposizione: Benassi e Magnani saranno assenti.

In difesa ci sarà spazio per l'ex Cetin, insieme a Günter ed Empereur. Faraoni e Dimarco sulle fascde, con Veloso in mezzo affiancato da un altro nuovo arrivo, Tameze. Davanti Di Carmine certo del posto, dietro di lui potrebbero giocare Ilic e Zaccagni. Ieri Juric ha manifestato la sua preoccupazione per lo stato di salute della squadra: stasera avrà le risposte.

La Roma risponde con un 3-4-2-1 in altrettanto totale emergenza, soprattutto in attacco. Dzeko e Under sono al passo d'addio - nonostante il bosniaco sia stato convocato - mentre Pastore, Perotti e Zaniolo sono infortunati. Quattro per tre posti: Pellegrini, Carles Perez e Mkhitaryan dovrebbero spuntarla su Kluivert, verso la panchina. L'armeno giocherà da falso nove nel tridente.

A centrocampo Diawara con Veretout, con Spinazzola a sinistra e il cavallo di ritorno Karsdorp sulla destra. Difesa a tre con Cristante da centrale e Mancini e Ibanez ai lati, scelte anche in questo caso obbligate. In porta Mirante più di Pau Lopez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-ROMA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Günter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Ilic; Di Carmine.