Probabili formazioni Verona-Parma: Lasagna contro Gervinho

Il Parma, reduce da 12 sconfitte consecutive, fa visita al Verona che vuole ripartire dopo i ko di Roma e Udine: out per infortunio Pellè e Kalinic.

La ventiduesima giornata di Serie A si chiude al 'Bentegodi' dove il Verona, reduce dai ko in trasferta contro Roma e Udinese, ospita un Parma in piena crisi.

I ducali infatti perdono addirittura da dodici partite consecutive, ovvero la striscia peggiore in Serie A nella storia del club, ed occupano attualmente il penultimo posto.

Situazione di classifica decisamente più tranquilla per il Verona che però, come detto, non vince dal 24 gennaio quando gli scaligeri hanno travolto il Napoli.

Juric deve fare a meno di Faraoni e Zaccagni, squalificati, mentre ha perso per infortunio anche Kalinic che sarà sostituito da Lasagna. Alle sue spalle Barak e Bessa.

Veloso, recuperato, partirà dalla panchina così come Sturaro. A centrocampo quindi tocca a Ilic e Tameze, Lazovic e Dimarco sugli esterni. In difesa Dawidowicz, Gunter e Magnani.

Problemi in attacco anche per D'Aversa che non potrà contare su Pellè, infortunato. In attacco è aperto il ballottaggio tra Cornelius ed il giovanissimo Zirkzee per affiancare Gervinho.

A centrocampo, out Hernani, tocca a Brugman in regia con Kucka e Kurtic mezzali. Possibile una novità con il passaggio alla difesa a tre, con l'inserimento di Bani e l'avanzamento di Conti e Gagliolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-PARMA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Bessa; Lasagna.

PARMA (3-5-2): Sepe; Bani, B. Alves, Osorio; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho.