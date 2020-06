Probabili formazioni Verona-Napoli: Milik in vantaggio su Mertens

Dopo la vittoria della Coppa Italia, Gattuso è atteso dalla difficile sfida di campionato contro il Verona. Mertens sembra andare verso la panchina.

Anche se nella testa dei tifosi del si festeggia ancora per la Coppa , Gattuso dovrà essere bravo a concentrare i suoi calciatori solo ed esclusivamente sulla da ora in poi. Questa sera trasferta molto complicata per i partenopei, in casa dell'Hellas .

La squadra di Juric arriva dal convincente successo contro il nella giornata dei recuperi della 25esima giornata, mentre il Napoli è inevitabilmente più fresco, dopo la finale contro la giocata mercoledì 17 giugno.

Il Napoli è stato raggiunto in classifica a 39 punti dal , che però ha già giocato ieri sera contro il Lecce. La squadra di Gattuso con una vittoria andrebbe quindi a 42 punti, mettendo pressione alla , che occupa il quinto posto.

Altre squadre

Discorso molto interessante anche per la sorpresa Verona, visto che dopo la vittoria contro il Cagliari la squadra di Juric si è proiettata all'ottavo posto in classifica, ad un solo punto proprio dal Napoli, che quindi scavalcherebbe con una vittoria.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Verona (12-1 lo score complessivo): è la striscia aperta più lunga degli Azzurri contro una singola squadra nella competizione.

Il Verona tra l'altro è la squadra contro cui Arkadiusz Milik ha la miglior media minuti/goal in Serie A (uno ogni 47’), grazie a tre centri in 142 minuti. Ed è anche per questo che al centro dell'attacco del Napoli ci dovrebbe esssere il polacco, con Mertens inizialmente in panchina.

Confermati Politano e Insigne sulle ali, mentre a centrocampo ormai Demme dirige la regia, con Fabian e Zielinski ai lati. Soltanto Manolas è l'unico calciatore indisponibile per Gattuso.

Diversi invece gli assenti per Juric, soprattutto due: Borini e Pessina. La fase offensiva della squadra sarà quindi caratterizzata da Verre e Zaccagni a supporto di Di Carmine, on fire nell'ultimo turno.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.