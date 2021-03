Probabili formazioni Verona-Milan: Leao punta, Krunic titolare

Il Milan va a Verona per non perdere ulteriore contatto dall'Inter capolista: Pioli in emergenza pura. Anche Theo, acciaccato, verso la panchina.

In attesa del posticipo di lunedì tra Inter e Atalanta, il Milan ha una sola opzione: vincere. Ma si ritrova di fronte un Verona in salute, reduce dal bel colpo in casa del Benevento e vicino alla zona europea. E, come se non bastasse, è in piena emergenza per quanto riguarda la formazione da schierare al Bentegodi.

Pioli sarà privo di diversi elementi, soprattutto dal centrocampo in su, come già accaduto nel turno infrasettimanale pareggiato a San Siro contro l'Udinese: l'assenza principale è naturalmente quella di Zlatan Ibrahimovic, a cui si aggiungono quelle di Calhanoglu, Bennacer, Mandzukic e dell'ex Rebic, infortunatosi in allenamento alla vigilia.

Il Milan si schiererà dunque con Rafael Leao nella posizione di punta più avanzata mentre, alle spalle del portoghese, agiranno Saelemaekers, Krunic e Castillejo, che pare aver superato Hauge e Diaz. Convocato anche il giovane Roback, unica alternativa offensiva. Tomori pronto a fare riposare stavolta Kjaer, posizionandosi in mezzo alla difesa con Romagnoli. Theo Hernandez non sta benissimo, è affaticato, e va verso la panchina a favore di Diogo Dalot.

Il Verona, ottavo in campionato, è come detto in salute: la squadra di Juric arriva da 4 risultati utili di fila, tra cui due pareggi e altrettante vittorie. Una striscia positiva che comprende anche il pareggio strappato alla Juventus 8 giorni fa.

Confermato in toto l'undici gialloblù sceso in campo al Vigorito: Ceccherini, Gunter e Magnani davanti al portiere Silvestri, con Faraoni, Tameze, Veloso e Lazovic a centrocampo e la coppia Barak-Zaccagni alle spalle del centravanti Lasagna.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.