Probabili formazioni Verona-Lazio: torna Correa al fianco di Immobile

La Lazio, senza più molti obiettivi di classifica a parte il secondo posto, va in casa del Verona. Correa scalza Caicedo e torna titolare.

E' vero, la ormai è sicura di finire il campionato tra le prime quattro della classe, ma c'è un oviettivo ugualmente stimolante per la squadra di Simone Inzaghi: quello del record di punti in una singola stagione.

Contro il sarà proprio questo il motivo per cui lottare: la Lazio non ha mai totalizzato più di 72 punti (messi a segno nell'anno dello Scudetto del 2000, che però si giocava a 18 squadre e quindi con partite in meno rispetto ad ora).

Oltre questo, ovviamente sfruttando eventuali passi falsi di e , ci sarebbe anche il prestigio del secondo posto da inseguire, che darebbe anchde più risorse economiche al club.

Contro il Verona Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi, almeno inizialmente (si accomoderà in panchina) e giocherà Vavro al centro della difesa. Patric e Luiz Felipe ad accompagnarlo.

A centrocampo Marusic e Jony sulle corsie laterali, vista la squalifica di Lazzari. Ancora orfaba di Lucas Leiva, la mediana sarà condotta da Parolo, con Milinkovic e Luis Alberto. Novità in attacco, dove torna titolare Correa al fianco di Ciro Immobile. Caicedo si accomoda in panchina.

Il Verona ormai è tranquillo in classifica e punta solo a terminare bene questo campionato, magari mettendo in risalto altri nuovi talenti di Juric. Difesa a tre, Rrahmani, Gunter ed Empereur giocheranno senza l'indisponibile Kumbulla.

Faraoni e Lazovic a tutta fascia, con la difa Amrabat-Veloso in mezzo al campo. Pessina e Borini giocheranno a supporto di Salcedo, che Juric sta coccolando in questo finale di .

Le probabili formazioni di Verona-Lazio:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; Salcedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.