Probabili formazioni Verona-Inter: Conte ritrova Vidal dal 1'

Trasferta impegnativa per l'Inter al 'Bentegodi' contro il Verona: Vidal al rientro nell'undici titolare, ancora emergenza offensiva per Juric.

Sei vittorie consecutive, un solo punto di svantaggio dal capolista: l' è lanciatissima in campionato, tanto che la delusione europea sembra essere già stata messa in un angolo.

Tra i nerazzurri e il settimo successo di fila c'è il , seconda migliore difesa del torneo e una voglia immensa di stupire, magari con la conquista di un posto in Europa che coronerebbe al meglio il lavoro svolto da Ivan Juric.

Non proprio l'avversario più 'morbido' insomma, che contro le grandi si è sempre comportato bene: successi contro (a tavolino), e , pareggi con e Milan che avrebbero benissimo potuto essere delle vittorie.

Per la trasferta veneta, Antonio Conte può contare sul completo recupero di Arturo Vidal, al rientro tra i titolari dopo i minuti avuti a disposizione nel secondo tempo del match con lo : cileno nella posizione di mezzala alla sinistra di Brozovic, coadiuvato da Barella sul lato destro.

Hakimi e Young in vantaggio su Darmian e Perisic per agire sulle fasce, nessuna sorpresa in attacco: Lukaku e Lautaro confermati dal primo minuto, in virtù delle assenze forzate degli infortunati Sanchez e Pinamonti.

Dietro c'è la conferma del terzetto ormai consolidato e preferito da Conte: De Vrij tra Skriniar e Bastoni a difesa della porta di capitan Handanovic.

Scelte obbligate in attacco per Juric, privo contemporaneamente di Di Carmine, Kalinic e Favilli: Salcedo unica punta con Lazovic e Zaccagni a sostegno. Titolarissimo sulla destra l'ex Faraoni, che con il 'Biscione' segnò un gran goal al in un 5-0 nella stagione 2011/2012. Sull'out mancino Dimarco, ancora di proprietà dei nerazzurri.

Ridotta da tre a due turni la squalifica di Barak che comunque non è disponibile per questa partita. Dawidowicz, Magnani e Ceccherini a formare la linea a tre difensiva davanti a Silvestri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-INTER

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.