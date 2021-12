Probabili formazioni Verona-Fiorentina: Simeone sfida Vlahovic

Dopo aver ottenuto il primo pareggio stagionale, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna alla ricerca di una vittoria. L'ultimo avversario del 2021 dei Viola è il Verona di Igor Tudor, finito nella parte destra della classifica dopo aver flirtato con i piazzamenti europei per un certo periodo di tempo.

Tutti gli occhi sono puntati su Dusan Vlahovic, capocannoniere del campionato con 16 reti all'attivo, che sfida il terzo miglior marcatore della Serie A che risponde al nome di Giovanni Simeone. Il Cholito è stata una delle riscoperte dopo gli ultimi anni complicati tra Cagliari e proprio Firenze.

L'argentino sarà come sempre il riferimento offensivo per gli scaligeri, con il supporto di Kevin Lasagna e di Gianluca Caprari: Barak non è ancora al meglio e non è stato nemmeno convocato.

Emergenza in difesa con gli infortuni di Gunter e Dawidowicz più le squalifiche di Ceccherini e Magnani: Sutalo e Cetin affiancheranno Casale.

La Fiorentina risponde con il classico 4-3-3 con Gonzalez e Saponara candidati ad affiancare Vlahovic. Pesa l'assenza dello squalificato Biraghi: al suo posto già annunciato l'impiego di Terzic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-FIORENTINA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Cetin, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All. Tudor.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.