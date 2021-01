Probabili formazioni Verona-Crotone: Kalinic più di Di Carmine

Verona e Crotone si sfidano al Bentegodi per dare linfa alla propria classifica. Kalinic in vantaggio su Di Carmine, Stroppa sceglie Djidji e Riviere.

Una vuole conquistare la vittoria per mantenersi nelle zone nobili della classifica, come fa ormai da una stagione e mezza. L'altra, per abbandonare finalmente l'ultimo posto e iniziare a sognare concretamente la salvezza. - non è un testacoda, questo no, ma una sfida tra formazioni con ambizioni diversissime.

La formazione di Juric è reduce da due trasferte positive, nelle quali ha raccolto un bottino di 4 punti su 6 contro e . Quella di Stroppa, invece, è sempre in difficoltà. E nel turno infrasettimanale di mercoledì ha rimediato una sonora sconfitta casalinga contro la , rimanendo ultima da sola in classifica.

Per quanto riguarda le formazioni, il Verona si schiererà con il classico 3-4-2-1 nel quale dovrebbe partire dall'inizio Kalinic, favorito su Di Carmine. Alle sue spalle la coppia Barak-Zaccagni. In difesa dubbio Ceccherini-Lovato per affiancare Magnani e Gunter, mentre in mezzo al campo mancherà l'infortunato Veloso: dentro Ilic assieme a Tameze, con Faraoni e Dimarco sulle fasce.

Il Crotone si presenta con una variante più offensiva del proprio 3-5-2: Messias può agire sulla trequarti, a supporto delle punte. In attacco potrebbe rivedersi Riviere insieme a Simy. In difesa spazio a Djidji accanto a Golemic, autore di due reti in due partite, e a uno tra Cuomo e Luperto. A centrocampo Molina dovrebbe essere spostato sulla fascia destra, con l'inserimento di Vulic nel ruolo di mezzala.

Le probabili formazioni di Verona-Crotone:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Cuomo, Golemic, Djidji; Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias; Simy, Riviere.