Probabili formazioni Verona-Atalanta: Zapata e Muriel titolari

L'Atalanta vuole archiviare subito l'eliminazione in Champions, affrontando un Verona che si è dimostrato particolarmente ostico all'andata.

Smaltita la delusione europea, l'Atalanta si rituffa in campionato con il desiderio di difendere il suo quarto posto. Dovrà affrontare il Verona, che non ha particolari ansie di classifica e che vuole proseguire il suo ottimo campionato.

Si tratta soprattutto del confronto tra Juric e Gasperini, con l'attuale tecnico del Verona che è stato prima giocatore e poi collaboratore del Gasp. Evidentemente ha imparato molto dal maestro, come ha dimostrato nella sfida d'andata vincendo per 0-2 con le reti di Veloso e Zaccagni.

Gasperini deve fare a meno di Gosens, out per un problema agli adduttori. Un'assenza pesante, che si aggiunge a quella di Hateboer limitando il potenziale della Dea sulle corsie esterne. Al loro posto giocheranno Maehle e Toloi, anche se ci sono chance per il giovane Ruggeri..

Tra i pali, invece, Gollini potrebbe scalzare nelle gerarchie Sportiello, che comunque è ancora in vantaggio. Per il resto confermati Dijmsiti e Romero in difesa e il duo De Roon-Feruler in mediana. In avanti spazio a Pessina, alle spalle della coppia colombiana Zapata-Muriel .

Juric risponde con il suo consolidato 3-4-2-1, in cui Magnani è insidiato dal giovane Lovato per un posto in difesa e Dimarco potrebbe essere preferito a Lazovic sulla corsia di sinistra.

L'attacco gialloblù è affidato a Lasagna, supportato da Zaccagni e Barak. In mediana Veloso avrà il compito di dare geometrie alla squadra, coadiuvato dall'ex di giornata Tameze. Gunter e Ceccherini completano il pacchetto arretrato, disposto davanti alla porta difesa da Silvestri.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Dijmsiti, Romero, Palomino; Toloi, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Muriel, Zapata.