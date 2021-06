Probabili formazioni Ungheria-Portogallo: con Ronaldo c'è Diogo Jota

I campioni d'Europa in carica debuttano contro l'Ungheria: CR7 guida l'attacco lusitano, alle sue spalle Diogo Jota. Pepe al centro della difesa.

Il Portogallo campione d'Europa in carica debutta a Euro 2020 affrontando l'Ungheria alla Puskas Arena di Budapest. Per la sfida tra magiari e lusitani si va verso il tutto esaurito. Sono attesi infatti circa 60.000 spettatori che andranno a riempire l'intera capiena dello stadio ungherese.

La 'Seleção das Quinas' parte con la ferma intenzione di difendere il trono conquistato cinque anni fa in Francia. Il Ct Fernando Santos riparte dal suo uomo simbolo, ossia da Cristiano Ronaldo chiamato ad agire come terminale offensivo nell'impianto di gioco del 4-2-3-1.

Alle sue spalle largo al trio dall'alto tasso qualitativo formato da Diogo Jota, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. In mediana, invece, largo al duo William Carvalho-Ruben Neves.

In difesa, dopo la positività al Covid di Cancelo, giocherà Semedo sulla destra, con Guerreiro sul versante mancino. In mezzo al reparto Ruben Dias è sicuro di una maglia da titolare e al suo fianco ci dovrebbe essere il veterano Pepe, in vantaggio su Fonte. In porta Rui Patricio.

Risponde Marco Rossi con il classico 3-5-2: tra i pali Gulacsi alle spalle del pacchetto difensivo a tre formato da Botka, Orban e At. Szalai. A centrocampo pacchetto che conta la presenza dal 1' di Kleinheisler, Nagy e Schäfer. Sui binari laterali agiranno Lovrencsics e Fiola. In avanti confermato il tandem Sallai-Ad. Szalai.

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Sallai, Ad. Szalai.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.