Probabili formazioni Udinese-Sassuolo: campo per Nestorovski

Tra gli anticipi di Serie A anche la sfida tra Udinese e Sassuolo: bianconeri senza Larsen e con Nestorovski, tra i neroverdi Lopez sulla trequarti.

Dopo la gara tra Spezia e Benevento che aprirà il 26esimo turno di campionato, andrà in scena di sabato anche la sfida tra Udinese e Sassuolo. Entrambe hanno pareggiato contro due big nell'ultima giornata: bianconeri raggiunti dal Milan all'ultimo secondo, neroverdi in goal nell'ultima azione contro il Napoli.

Gotti propone l'attacco pesante, con Nestorovski insieme a Llorente. Larghi sulle fasce Zeegelaar e Molina, in vantaggio su Stryger Larsen, mentre giocano interni Arslan, Pereyra e De Paul. In porta Musso, con la difesa composta da Becao, Nuytnick e Bonifazi.

Nel Sassuolo conferma ovvia per Caputo come punta centrale, con Djuricic, Berardi e Maxime Lopez alle sue spalle. A centrocampo ci sono Obiang e Locatelli, mentre oltre a Consigli in porta giocheranno dal 1' nella retroguardia Toljan, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos.

Un girone fa pari senza emozioni al Mapei Stadium. Ora per entrambe la possibilità di avvicinarsi a quota quaranta e provare a puntare a qualcosa di più, sopratutto per la formazione di De Zerbi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo.