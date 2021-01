Probabili formazioni Udinese-Napoli: Petagna riferimento offensivo per Gattuso

Dopo la sconfitta interna con lo Spezia, la squadra di Gattuso cerca fiducia e punti in Friuli. Si rivede Rrahmani al centro della difesa.

Un'amara delusione da smaltire e la necessità di ripartire al più presto. Dopo la sconfitta in casa contro lo , il va in trasferta sul campo dell' per tornare alla vittoria e dimenticare i fantasmi dello stadio Diego Armando Maradona.

La sconfiitta in rimonta ha lasciato strascichi pesanti e grande amarezza. Il campionato compresso offre però l'occasione di tornare subito in campo, contro una squadra che non vince da cinque partite e attraversa un momento di flessione dopo l'ottimo periodo a cavallo di fine ottobre e inizio dicembre.

Con le assenze di Okaka, Pussetto, Deulofeu e Forestieri, Luca Gotti studia nuove soluzioni per avere più pericolosità offensiva: possibile che Pereyra avanzi vicino a Lasagna, che sarà l'unica punta, con De Pauli libero di sganciarsi, con le spalle protette da Arslan e da Mandragora a centrocampo. Larsen e Ouwejan sulle corsie, Becao, Bonifazi e Samir davanti a Musso.

Nel Napoli la grande novità si chiama Rrahmani: dopo i 3 minuti giocati contro il , alla Dacia Arena il centrale ex Verona può partire dal primo minuto, in coppia con Manolas. Completano la linea davanti a Meret (grande ex di giornata) Di Lorenzo e Hysaj, anche se Mario Rui cerca spazio.

Fabian Ruiz favorito su Lobotka per fare coppia con Bakayoko al centro, con Zielinski a muoversi sulla trequarti insieme a Lozano e Insigne. Il riferimento offensivo sarà ancora Andrea Petagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-NAPOLI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Ouwejan; Pereyra; Lasagna.