Probabili formazioni Udinese-Lazio: Caicedo con Immobile in avanti

La Lazio ancora in emergenza cerca di tornare alla vittoria contro l'Udinese, alla ricerca di punti per conquistare una salvezza tranquilla.

Il sogno scudetto della non è ancora del tutto tramontato, anche se molto passerà dallo scontro diretto dell'Allianz Stadium di lunedì 20 luglio. Alle ore 21.45 si potrebbe decidere il titolo e i biancocelesti ci vogliono arrivare ancora in corsa. Indispensabile, quindi, battere altri bianconeri: l'.

Questa sera la squadra di Inzaghi è di scena al Friuli contro gli uomini di Gotti, alla ricerca di preziosi punti da mettere in cascina per raggiungere una salvezza alla portata, ma ancora da timbrare. Lasagna e compagni sono a +6 sul terzultimo e non vincono in casa dal 12 gennaio scorso.

Per provare a rompere il tabù della Dacia Arena, Gotti si affiderà al soito 3-5-2 con alcune novità rispetto all'undici che ha perso in casa per 1-3 contro la . Tra i pali ovviamente Musso, davanti a lui conferma solo per Nuytinck: De Maio e Becao sono favoriti su Troost-Ekong e Samir.

A centrocampo mancherà come al solito Mandragora, ma rientra Fofana dal 1' insieme a Jajalo e De Paul. Ne fa le spese Walace. Stryger Larsen e Sema larghi, Okaka e Lasagna a comporre il tandem offensivo.

Anche la Lazio risponde con lo stesso modulo: assenti Correa, Leiva (rischio stagione finita), Marusic e Lulic per infortuni, più Patric per squalifica. Difesa a tre con Luiz Felipe più di Bastos insieme ad Acerbi e Radu davanti a Strakosha.

Il posto di regista a centrocampo dovrebbe essere di Parolo, avvantaggiato su Cataldi. Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono come sempre gli interni, mentre a destra c'è Lazzari e a sinistra Jony favorito su Lukaku. In avanti Caicedo insieme a Ciro Immobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-LAZIO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.