Probabili formazioni Udinese-Juventus: Rabiot e Bernardeschi titolari

La Juventus affronterà l’Udinese in un match che mette in palio punti pesantissimi. I bianconeri hanno a disposizione il match point Scudetto.

Il percorso è stato lungo e a tratti più tortuoso del previsto, adesso però la vede il traguardo da vicino. La compagine bianconera questa sera sfiderà in trasferta l’ e scenderà in campo con una certezza: in caso di successo in Friuli, per la nona volta consecutiva si laureerà campione d’ .

Il pareggio interno di mercoledì sera maturato in -, vale per gli uomini di Sarri il primo sospirato match point. In palio c’è la possibilità di chiudere in anticipo un discorso che solo poche settimane fa sembrava potersi complicare e di concentrarsi prima sui festeggiamenti d’obbligo e poi su un finale di stagione che sarà all’insegna della .

Per la partita della Dacia Arena, Maurizio Sarri potrebbe proporre una Juventus diversa da quella che nello scorso turno di campionato ha colto tre decisivi punti contro la . In difesa non ci saranno lo squalificato Bonucci e gli indisponibili De Sciglio e Chiellini, quindi la linea a quattro davanti a Szczesny dovrebbe prevedere Cuadrado ed Alex Sandro sugli esterni, con Rugani al fianco di De Ligt al centro.

A centrocampo, Pjanic tornerà in cabina di regia e al suo fianco, a completare la mediana, ci saranno Bentancur (che insieme a Cristiano Ronaldo è l’unico giocatore ad essere sceso sempre in campo dal 1’ in tutte le sfide post lockdown) e Rabiot.

In attacco, Higuain non è ancora al meglio a causa di problemi alla schiena e quindi sarà Dybala il perno centrale di un tridente completato da Bernardeschi (rientra dalla squalifica) e Ronaldo.

Luca Gotti disegnerà la sua Udinese con un 3-5-2 nel quale le novità più importanti dovrebbero vedersi a centrocampo. Le indisponibilità di Jajalo, Mandragora e Walace costringeranno infatti il tecnico a ridisegnare la mediana.

In difesa, davanti a Musso, dovrebbero essere Becao, De Maio e Nuytinck a completare il pacchetto difensivo.

A centrocampo, Tar Avest e Sema dovrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni, mentre De Paul potrebbe agire da regista con Larsen che si sistemerebbe da interno destro e Fofana da interno sinistro. In attacco, scontata la squalifica, si rivedrà Okaka dal 1’. Al suo fianco ci sarà a supporto uno tra Lasagna (favorito nel ballottaggio) e Nestorovski.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.