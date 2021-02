Probabili formazioni Udinese-Fiorentina: torna il tandem Vlahovic-Ribery

Due squadre che non possono ancora ritenersi fuori del tutto dalla lotta per non retrocedere: Okaka-Nestorovski contro Vlahovic-Ribery.

Dopo la bella prova convincente contro lo Spezia nell'ultimo turno di Serie A, la Fiorentina deve dimostrare continuità per la prima volta in questa stagione. Di fronte ci sarà però l'Udinese, reduce dalla grande rimonta contro il Parma.

In classifica le due squadre non possono ritenersi fuori del tutto dalla lotta per la salezza. Fiorentina e Udinese si trovano infatti appaiate a quota 25 punti, ricoprendo rispettivamente il 14° ed il 13° posto della graduatoria.

La Fiorentina è imbattuta da nove incontri di Serie A contro l’Udinese (6V, 3N), solo due volte i viola hanno registrato una serie più lunga contro i friulani nel torneo: 10 tra il 1999 e il 2006, e 12 tra il 1959 e il 1982.

La Viola ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima trasferta di Serie A contro l’Udinese: i viola hanno registrato due clean sheet di fila in casa dei friulani solo due volte nella competizione (nel 1961 e nel 1952).

L’Udinese è imbattuta da tre gare interne di Serie A (1V, 2N) e potrebbe restare quattro partite casalinghe di fila senza sconfitta nella competizione per la prima volta da gennaio 2020.

Gotti si affiderà all'abituale 3-5-2 nel quale non ci saranno per squalifica Pereyra e Zeegelaar. De Paul, Arslan e Makengo a centrocampo, cn Molina e Larsen a presidiare le fasce. Okaka e Nestorovski in attacco. Difesa classica con Nuytinck in mezzo al terzetto.

Prandelli non potrà contare sull'infortunato Kouamé, ma per sua fortuna recupera Ribery al fianco di Vlahovic. Pulgar ancora in cabina di regia, coadiuvato da Amrabat e Castrovilli. In difesa Martinez Quarta è favorito su Igor.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.