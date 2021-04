Probabili formazioni Udinese-Cagliari: Okaka confermato

Un Cagliari a caccia di punti salvezza sfida l'Udinese sul suo campo: bianconeri con Okaka e Nestorovski, Nainggolan trequartista tra i sardi.

Il 4-3 in rimonta e al cardiopalma rifilato al Parma ha ridato ossigeno e speranza al Cagliari: il quartultimo posto resta distante cinque lunghezze, ma tra i rossoblù è tornata la consapevolezza che la salvezza è possibile.

Di questi problemi non ne ha l'Udinese, relativamente tranquilla con i suoi 36 punti: il blitz crotonese ha, di fatto, messo ulteriormente al sicuro i friulani che in queste ultime sette partite cercheranno di raggiungere la fatidica quota 40.

Gotti non può però contare su De Paul, assente per squalifica dopo essere stato espulso allo 'Scida': Arslan e Pereyra gli interni ai fianchi di Walace, con Stryger Larsen e Zeegelaar a giostrare sulle fasce. In attacco c'è la conferma di Okaka accanto a Nestorovski. Bonifazi, Nuytinck e Samir a protezione della porta di Musso.

Semplici avanza Nainggolan sulla trequarti assieme a Joao Pedro e alle spalle dell'unica punta Pavoletti, in mediana spazio per Marin e Duncan con Nandez e Lykogiannis ad occupare le corsie esterne.

Conferma per il giovane Carboni nella retroguardia completata da Ceppitelli e Godin. Terza gara da titolare di fila per Vicario, sostituto di Cragno che è ancora alle prese con la positività al Coronavirus. Fuori Rugani.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Okaka.

CAGLIARI (3-4-2-1): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti.