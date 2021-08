Probabili formazioni Trabzonspor-Roma: Shomurodov in avanti, torna Zaniolo. Hamsik e Gervinho dal 1'

La Roma è di scena in Turchia nell'andata del playoff di Conference League: Mourinho esordisce contro il Trabzonspor di Hamsik e Gervinho.

Il generale portoghese alla conquista del Mar Nero. Inizia dalla Turchia e da Trebisonda il cammino ufficiale della Roma di José Mourinho. Queta sera la squadra giallorossa sarà ospite di Marek Hamsik e gli ex Bruno Peres e Gervinho nella gara d'andata dei playoff di Conference League. Un match da non sbagliare assolutamente, per ipotecare il passaggio del turno in vista del ritorno tra una settimana all'Olimpico e non rischia di trovarsi a dover rincorrere e ribaltare il discorso qualificazione nel secondo round.

Dopo un buon precampionato - in cui ha conquistato sei vittorie (Montecatini, Ternata, Triestina, Debrecen, Belenenses, Raja Casablanca), due pareggi (Porto e Siviglia) e una sola sconfitta, arrivata in 8 uomini contro il Betis -, la Roma dello 'Special One' inizia a fare sul serio. Davanti ai giallorossi c'è una qualificazione alla fase a gironi di Conference League da conquistare a tutti i costi.

La Roma dovrà fare molta attenzione al Trabzonspor di Abdullah Avci. La squadra turca, allenata dal tecnico classe 1963, ha superato ai calci di rigore il Molde nel turno precedente: dopo il 3-3 dell'andata, sulle rive del Mar Nero, in Norvegia l'1-1 nei 120 minuti ha costretto le squadre a giocarsi la qualificazione ai playoff dagli undici metri. E nonostante l'errore di Edgar Ié, il Trabzonspor è riusciuto a sfruttare gli errori di Ulland-Andersen e Fofana, portando a casa il pass. La squadra turca ha iniziato bene anche la Super Lig 2021/2022 con il successo esterno, sul campo dello Yeni Malatyaspor, con un nettissimo 5-1. In goal anche Gervinho e Hamsik, che hanno firmato lo scatto decisivo con le reti rispettivamente dello 0-3 e 1-4.

Mourinho sceglie Ibanez e non Kumbulla nell'unico ballottaggio alla viglia. In palio c'era la maglia da titolare di Smalling, fermato da una lesione ai flessori della coscia sinistra. Torna Lorenzo Pellegrini, che non sente più dolore alla gamba destra e sarà il trequartista nel 4-2-3-1 dello 'Special One'.

Contro il Trabzonspor, Nicolò Zaniolo torna a giocare una gara ufficiale 345 giorni dopo il secondo infortunio al ginocchio. L'ex Inter completa il tridente alle spalle di Shomurodov con Pellegrini e Mkhitaryan. Esordio ufficiale per Rui Patricio e Vina, mentre in mezzo al campo ci sarà la coppia formata da Veretout e Cristante. Scalpitano Borja Mayoral e l'ultimo arrivato, Tammy Abraham: il primo parte dalla panchina ma entrerà a gara in corso, mentre il secondo è stato inserito nella lista UEFA e potrebbe esordire tra sette giorni all'Olimpico, nella gara di ritorno.

Il Trabzonspor di Avci si schierà con un 4-3-3 classico, con ben quattro conoscenze della Serie A attese dal primo minuto: Vitor Hugo e Bruno Peres in difesa, Hamsik a centrocampo e Gervinho in avanti. In panchina uno degli ultimi arrivi, quel Cornelius che ha da poco lasciato il Parma e l'Italia per intraprendere una nuova avventura in Super Lig.

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR-ROMA

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar Ié, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. All. Avci

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho.