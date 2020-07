Probabili formazioni Torino-Roma: Zaniolo in panchina, tocca a Perez

Zaniolo si accomoderà in panchina a Torino: Roma con Carles Perez e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Juan Jesus torna tra i convocati.

Vincere per blindare definitivamente il quinto posto e festeggiare l'accesso alla fase a gironi della prossima , evitando la fatica dei preliminari: c'è più di un motivo per cui la dovrà ottenere i tre punti a , contro una formazione che domenica ha raggiunto la matematica certezza della permanenza in con il punto guadagnato a Ferrara contro la .

Scenario perfetto per chiudere i conti e preparare al meglio la sfida col del 6 agosto senza i patemi che un mancato successo porterebbe in dote, pur con la consapevolezza che non dovrà essere replicata la prestazione dell'andata: all'Olimpico finì 0-2 con la doppietta di Belotti che fece passare una nottata insonne a Fonseca proprio nella prima uscita del 2020.

Partirà dalla panchina Zaniolo, al centro delle discussioni per una serata in discoteca che ha leggermente fatto storcere il naso ai tifosi: al suo posto ecco Carles Perez in tandem con Mkhitaryan per supportare l'unica punta Dzeko.

Trovata finalmente la quadra a centrocampo con l'impiego di Diawara e Veretout, sulle fasce spazio per Bruno Peres e Spinazzola. Confermata in toto anche la difesa a protezione della porta di Pau Lopez.

Sono tornati tra i convocati i grandi assenti dell'ultimo periodo: Ibanez, Juan Jesus, Santon e Ünder sono a disposizione, così come Mirante che si è aggiunto in extremis agli altri 28 compagni di squadra. Out Lorenzo Pellegrini che in settimana si è sottoposto all'operazione per ridurre la frattura al naso.

Longo potrebbe concedere un'occasione a Singo e Millico, anche se al momento Aina e Zaza restano in vantaggio per giocare dal 1'. Contusione alla coscia per Izzo: il suo posto dovrebbe essere preso da Lyanco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-ROMA:

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.