Probabili formazioni Torino-Parma: gioca Baselli, dentro Gervinho

Sfida infuocata all'Olimpico: il Torino deve vincere per fare un balzo verso la salvezza, il Parma è in B in caso di ko. Lukic e Kucka titolari.

Sabato il Crotone è retrocesso in Serie B. Ieri l'Inter ha conquistato il campionato. E oggi la Serie A può emettere il suo terzo verdetto: in caso di sconfitta a Torino contro i granata, anche per il Parma sarà retrocessione matematica nella serie cadetta.

Al momento sono 11 i punti di distacco della formazione di D'Aversa dal quartultimo posto, il primo utile per la salvezza, occupato proprio dal Torino e dal Benevento. Se il Parma perderà questa sera, non potrà più fare i conti nemmeno sul Toro e a 4 giornate dal termine rimarrà a -12 dal Cagliari, che però è in vantaggio negli scontri diretti. Dunque, possibile retrocessione matematica per i gialloblù.

Il posticipo diventa dunque fondamentale per il Torino, che con 3 punti supererebbe proprio il Cagliari e aggancerebbe lo Spezia a quota 34. Aspettando lo scontro salvezza di domenica prossima tra il Benevento e i sardi, che potrà dire qualcosa di più sulle rispettive chances di permanenza nella massima serie.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, Nicola deve fare a meno degli squalificati Mandragora e Verdi: dentro Baselli e Lukic al loro posto. Per il resto, confermata la formazione che ha perso contro il Napoli: Nkoulou in difesa, Singo e Ansaldi a presidiare le fasce, Sanabria con Belotti in attacco.

Parma col 4-3-3, Colombi confermato tra i pali e il dubbio Valenti-Bani al centro della retroguardia. In mezzo al campo Hernani, Brugman e Kurtic. In attacco la punta centrale sarà Cornelius, affiancato da Kucka e da Gervinho.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Bani, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa