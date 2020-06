Probabili formazioni Torino-Lazio: Correa ce la fa, Verdi dal 1'

Sciolti alcuni dubbi di Inzaghi per la sfida contro il Torino: Correa dovrebbe partire dal primo minuto. Nei granata spazio a Verdi.

La dopo la vittoria sofferta, ma fondamentale, contro la non ha intenzione di perdere il treno lanciato dalla . Oggi giocherà prima rispetto alla Vecchia Signora e cercherà di mettere pressione sui diretti rivali.

La squadra di Simone Inzaghi sarà di scena a Torino, in una sfida che presenta molte insidie, a partire da una coperta corta per la Lazio soprattutto a centrocampo, viste le indisponibilità di Leiva, Lulic e giocatori acciaccati ancora come Cataldi e Marusic comunque convocati (a riguardo ha parlato di questi giocatori Inzaghi, in conferenza stampa).

Inzaghi sceglierà una formazione quasi obbligata, con Parolo in cabina di regia e Jony sulla fascia sinistra. Ancora Patric favorito in difesa per una maglia da titolare. In attacco gli unici veri dubbi: Correa ha recuperato e si candida per scavalcare Caicedo, tra i due però è pronta la solita staffetta.

Moreno Longo punta a fare rifiatare Berenguer, a favore di Simone Verdi che cerca riscatto e dovrà dare un segnale ai tifosi. In dubbio anche la presenza di Rincon, in questo caso potrebbe subentrare Berenguer, trasformando la squadra in un 3-4-2-1. Zaza convocato, ma in panchina.

Nelle ultime 12 sfide contro la Lazio in il ha vinto solamente 2 volte e ha sempre subito goal: nel parziale quattro pareggi e sei successi biancocelesti. Questa sarà anche la sfida tra due giocatori molto amici nella loro vita privata: Belotti e Immobile.

Andrea Belotti ha segnato nelle ultime due partite di campionato: solo due volte in carriera in Serie A l'attaccante classe ‘93 ha trovato la rete in tre presenze consecutive: nell'aprile 2017 e nel dicembre 2016.

Ciro Immobile ha segnato 95 goal in campionato sotto la gestione di Simone Inzaghi, nessun giocatore ha fatto meglio con lo stesso allenatore in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, eguagliato il record di Filippo Inzaghi con Carlo Ancelotti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.