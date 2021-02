Probabili formazioni Stella Rossa-Milan: prima da titolare per Mandzukic

Pioli punta sul croato contro la squadra serba. Possibili cambi anche in difesa in vista del derby. Dall'altra parte Falco e Falcinelli.

Nella settimana che porta al derby, il Milan scende in campo per l'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2020/21 contro la Stella Rossa. Una partita delicata da non sbagliare in vista del ritorno, per non rischiare cadute.

Pioli vuole andare fino in fondo, ma comunque al derby ci pensa. Tanto che potrebbe fare turnover in tutti i reparti, risparmiando diversi punti fermi della sua squadra. Come ad esempio in attacco, dove Zlatan Ibrahimovic si avvia verso la panchina.

Il ruolo da titolare in attacco sarà di Mario Mandzukic, all'esordio assoluto dal primo minuto con la maglia rossonera. Il croato sarà supportato da Krunic, Castillejo e dal connazionale Rebic. Panchina per Leao e Calhanoglu.

A centrocampo Meité dovrebbe far coppia con Bennacer, con Kessié a riposo, mentre in difesa potrebbero essere confermati Romagnoli e Theo Hernandez. Kalulu e Tomori dovrebbero chiudere il reparto.

Dall'altra parte la Stella Rossa dovrebbe affidarsi soltanto a uno dei due italiani in rosa dal primo minuto: Falcinelli si candida per una maglia, Falco probabilmente potrebbe iniziare in panchina.

Il 3-5-2 di Stankovic si comporrà di Degenek, Milunovic e Rodic in difesa davanti a Borjan, con Ivanic e Gajic sulle corsie. Petrovic, Sanogo e Kanga diga mediana, con Ben Nabouhane in attacco con l'ex Sassuolo, Bologna, Perugia e Crotone.

STELLA ROSSA (3-5-2): Borjan; Degenek, Milunovic, Rodic; Ivanic, Petrovic, Sanogo, Kanga, Gajic; Falcinelli, Ben Nabouhane.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meité; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.