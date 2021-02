Probabili formazioni Spezia-Parma: Nzola torna titolare

Importante sfida salvezza tra Spezia e Parma: per i bianconeri dentro Maggiore, gialloblù senza Gervinho con Man e Mihaila.

Punti essenziali in chiave salvezza in terra ligure. Lo Spezia di Italiano, per ora fuori dalla zona calda, affronta invece un Parma con l'acqua alla gola in virtù del penultimo posto e della netta distanza con il quartultimo posto: fuga per i bianconeri o ripresa da parte degli emiliani?

Nel 2020 la gara tra Parma e Spezia al Tardini finì sul 2-2: i padroni di casa riuscirono ad agguantare il pareggio solamente nel finale grazie alla rete di Kucka su calcio di rigore. In rete prima dello slovacco anche Chabot, Agudelo e Gagliolo.

Italiano ripropone Nzola in attacco dove sarà confermato Agudelo, con Saponara a sinistra. A centrocampo ci sarà invece Estevez con Ricci e Maggiore, mentre Provedel, portiere titolare, sarà difeso dalla retroguardia composta da Vignali, Erlic, Ismajli e Bastoni. Recuperato Terzi, almeno in panchina. Out Pobega

D'Aversa risponde con il medesimo 4-3-3, in cui Man e Mihaila giocheranno al fianco del centravanti Cornelius. Interni Kucka, Hernani e il rientrante Kurtic, con Sepe tra i pali. Difesa composta da Conti, Osorio, Gagliolo e Pezzella. Panchina per Bruno Alves. Out Gervinho, così come Zirkzee.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Saponara.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila.