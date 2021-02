Probabili formazioni Spezia-Milan: Calhanoglu torna titolare

Spezia con Agudelo falso nueve e Sena in mediana. Nel Milan Dalot per lo squalificato Calabria, Kjaer, Bennacer e Calhanoglu tornano titolari.

Inter e Juventus inseguono, ma il Milan continua a rimanere in vetta al campionato di Serie A senza sbagliare un colpo. Ora nel percorso dei rossoneri c'è lo Spezia, altalenante neo-promossa che sogna il colpaccio per cambiare la propria stagione.

All'andata, che vide tra l'altro l'esordio in rossonero di Hauge, il Milan vinse con un secco 3-0 firmato da Theo Hernandez e sopratutto da Leao, autore della doppietta decisiva per la conquista dei tre punti a inizio campionato rossonero.

Italiano opta per Agudelo falso nueve in attesa di Nzola, con Verde e Gyasi esterni d'attacco. In mezzo c'è Leo Sena con Ricci e Maggiore, mentre Provedel sarà tra i pali. A comporre la difesa a quattro Vignali, Erlic, Ismajli e Bastoni. Terzi e Farias ancora fuori causa.

Pioli ripropone Calhanoglu titolare, con Saelemaekers e Leao (in vantaggio su Rebic) esterni sulla trequarti a sostegno di Ibrahimovic. In mediana Bennacer di nuovo dal 1' con Kessiè, in porta Donnarumma. Retroguardia composta da Dalot, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Calabria è squalificato.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, S. Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.