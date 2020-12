Probabili formazioni Spezia-Lazio: Andreas Pereira con Immobile

La Lazio sarà protagonista sul campo dello Spezia nell’anticipo del decimo turno. Immobile cerca il goal contro la trentesima squadra di A diversa.

Reduce da un avvio di campionato fatto di diversi alti e bassi, oltre che dalla sconfitta interna contro l’ , la di Simone Inzaghi torna in campo per affrontare in trasferta lo di Vincenzo Italiano.

La compagine ligure viene da tre risultati utili consecutivi che hanno certificato la sua buonissima partenza ed è alla ricerca di quel successo che possa consentirle di allungare ulteriormente sulle rivali chiamate a lottare per la permanenza in .

In occasione dell’anticipo del decimo turno, Italiano non potrà contare su Pobega, Agoumé e Verde che, non al meglio, non sono stati inseriti nella lista dei convocati. Lo Spezia dovrebbe quindi schierarsi con un 4-3-3 nel quale Sala, Terzi, Erlic e Bastoni dovrebbero completare la linea difensiva davanti a Provedel.

A centrocampo, Ricci si sistemerà in cabina di regia, con Estevez e Maggiore ai suoi fianchi. In attacco, Nzola dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Gyasi e Farias.

Inzaghi si affiderà al consueto 3-5-2. Tra i pali dovrebbe toccare a Reina, visto che è stato provato in rifinitura, mentre Luiz Felipe, Acerbi e Radu saranno chiamati a completare il pacchetto difensivo.

A centrocampo, Lazzaro e Marusic agiranno sugli esterni, mentre in mediana solo Luis Alberto sembra certo una maglia da titolare. Milinkovic-Savic e Lucas Leiva sono infatti alle prese con qualche problemino e quindi in preallarme ci sono Akpa-Akpro ed Escalante.

Il dubbi maggiori riguardano tuttavia l’attacco. Correa ha giocato moltissimo nelle ultime settimane e potrebbe quindi rifiatare, mentre Caicedo non è al meglio. Al fianco di Ciro Immobile, che contro lo Spezia cerca il goal contro la trentesima squadra diversa in Serie A, potrebbe esserci Andreas Pereira.

Probabili formazioni Spezia-Lazio

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, A. Pereira.