Probabili formazioni Spezia-Genoa: riecco Scamacca

Nello Spezia ci saranno Agudelo e Pobega titolari, Genoa con Rovella e Bani: scontro salvezza essenziale per le due squadre.

Le vttorie di e nella giornata di martedì mettono pressione a e , che chiudono il proprio anno solare in uno scontro diretto per la salvezza: tra le due in maggiore difficoltà i rossoblù, che si sono affidati per l'ennesima volta a Davide Ballardini

Nello Spezia pronto Provedel tra i pali, difeso da Salva Ferrer, Terzi, Chabot e Bastoni. Estevez in campo dal 1' con Ricci e Pobega, mentre l'attacco sarà composto da Nzola come prima punta e i due esterni Gyasi e Farias. Fuori Agudelo, Galabinov ancora k.o.

Nel Genoa torna titolare Scamacca al fianco di Shomurodov, panchina per Destro e Pandev. Criscito si riprende il posto dal 1' sulla fascia, mentre Ghiglione agirà dall'altra parte. Interni Rovella, Lerager e Badelj, davanti a Perin spazio per Goldaniga, Bani e Masiello.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Criscito; Shomurodov, Scamacca.