Probabili formazioni Spezia-Benevento: pronto Lapadula

Entrambe a quota 25 in classifica, Spezia e Benevento cercano punti salvezza: Nzola e Caprari titolari.

Entrambe neopromosse, entrambe a quota 25 in classifica. Spezia contro Benevento è una partita fondamentale per entrambe, visto un terzultimo posto nuovamente vicinissimo dopo le due vittorie del Cagliari: in palio al Picco ci sono tre punti di platino.

Italiano proporrà ancora una volta Nzola come prima punta, supportato da Gyasi e Verde. A centrocampo c'è Estervez con Ricci e Maggiore, mentre Marchizza giocherà in difesa alla pari di Ismajli, Terzi e Ferrer. In porta Zoet, visto che Provedel è risultato positivo al coronavirus.

Inzaghi risponde con Lapadula centravanti, supportato da Caprari e Tello. In mezzo spazio per Viola insieme a Ionita ed Hetemaj, tra i pali come di consueto c'è Montipò. La retroguardia sarà composta da Improta, Glik, Caldirola e Barba. Out Insigne e Schiattarella per motivi disciplinari.

Nella gara d'andata giocata a Benevento, lo Spezia ha nettamente avuto la meglio grazie alla doppietta di Pobega e al goal di Nzola. In Serie B, nella passata stagione, i campani hanno invece vinto entrambe le gare, per 1-0 e per 3-1.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Tello, Caprari; Lapadula.