Probabili formazioni Sparta Praga-Milan: Pioli dà fiducia a Colombo

Il Milan 'chiede strada' allo Sparta Praga per chiudere il girone di Europa League al primo posto: Colombo titolare, turno di riposo per i big.

Conquistata la qualificazione ai sedicesimi di con il 4-2 in rimonta sul , al manca solo un altro passo per rendere perfetta questa prima parte di campagna europea: il primo posto nel girone.

La classifica del Gruppo H vede il al comando con 11 punti, uno in più dei rossoneri che dovranno fare il proprio compito contro lo Sparta Praga e sperare che il Celtic faccia lo stesso con i transalpini.

Complici i tanti impegni ravvicinati, le scelte di formazione di Pioli sono pressoché scritte: nell'attacco ancora orfano di Ibrahimovic, turno di riposo per Rebic e chance dal 1' al giovane Colombo, a segno contro il Bodø/Glimt nel terzo turno preliminare.

Trequarti con i ritorni di Hauge e Castillejo e la conferma di Brahim Diaz, in vantaggio su Daniel Maldini per una maglia da titolare. Mediana 'inedita con Tonali e Krunic, rifiatano Kessié e Bennacer (algerino fuori dai convocati per smaltire un affaticamento).

Novità importanti anche in difesa con l'impiego di Conti sulla fascia destra e quello di Dalot sulla corsia mancina; Duarte in pole su Musacchio per affiancare Gabbia davanti alla porta di Tatarusanu, sostituto di Gigio Donnarumma e alla seconda presenza stagionale dopo quella, sfortunata, collezionata a San Siro contro la .

Tra i cechi attenzione all'estro di Julis, già autore di cinque reti in questa edizione di Europa League, realizzate peraltro tutte al Celtic. Spazio anche per due vecchie conoscenze del calcio italiano: l'ex Krejci a centrocampo e Hancko (il cui cartellino è ancora di proprietà della ) tra i tre di difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPARTA PRAGA-MILAN

SPARTA PRAGA (3-5-2): Nita; Plechaty, Pavelka, Hancko; Vindheim, Travnik, Soucek, Krejci I, Hanousek; Julis, Moberg Karlsson.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo.