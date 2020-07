Probabili formazioni SPAL-Milan: conferma Rebic, Ibrahimovic in panchina

Il Milan cerca la terza vittoria consecutiva contro il fanalino di coda SPAL: Ibrahimovic recuperato ma partirà dalla panchina. Dubbio Petagna.

Non c'è due senza tre: messe in cassaforte le vittorie contro e , il vuole il tris nel prossimo impegno che vedrà i rossoneri di scena a Ferrara con la , ultima in classifica con soli 18 punti insieme al .

Per i ragazzi di Pioli la grande occasione di accorciare ulteriormente il distacco con chi sta davanti e, contemporaneamente, per consolidare il settimo posto che significherebbe accesso alla prossima , obiettivo da centrare per evitare un altro anno senza coppe internazionali.

Il tecnico rossonero potrebbe fare due cambi nell'undici titolare rispetto all'ultimo incontro: Calabria e Paquetá in vantaggio su Conti e Bonaventura, per il resto dovrebbero rivedersi gli stessi che hanno battuto la Roma a San Siro. Compreso Rebic, confermato nel ruolo di unica punta.

E Ibrahimovic? Per lo svedese le sensazioni sono positive: è convocato e prenderà parte alla trasferta ferrarese con la squadra ma, con ogni probabilità, inizialmente si siederà in panchina per poi, magari, accumulare minuti nelle gambe nella ripresa.

Di Biagio con il dubbio Petagna: l'ex di turno potrebbe riposare e lasciare il posto a Floccari, ma per ora resta favorito. Sala e D'Alessandro in pole su Cionek e Strefezza. Tra i pali spazio ancora a Letica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAL-MILAN

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Fares; D'Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Petagna, Cerri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Rebic.