Probabili formazioni Spagna-Italia Under 21: Frabotta a sinistra

Senza gli squalificati Tonali e Marchizza, gli azzurrini provano a battere i campioni in carica, che contano su Brahim Diaz e Villar.

Dopo il deludente pareggio all'esordio contro la Repubblica Ceca, il cammino dell'Italia Under 21 guidata da Nicolato si incrocia con quello dei campioni in carica della Spagna. Gli azzurrini si giocano una fetta di qualificazione nello scontro diretto con la squadra campione in carica.

Non è stato un inizio facile di torneo per Cutrone e compagni, subito fermati con perdite: quella di Marchizza, espulso nel finale, e quella di Tonali, che non sarà più a disposizione dopo le tre giornate di squalifica che ha rimediato.

Nicolato dovrà dunque cambiare il centrocampo, con Rovella che si candida insieme a Frattesi e Maggiore. Un'altra novità potrebbe essere l'impiego di Frabotta sulla sinistra, con Zappa confermato a destra. In avanti Cutrone e Scamacca confermati.

Novità obbligate anche nella difesa a tre davanti a Carnesecchi: Del Prato potrebbe essere affiancato da Lovato e Ranieri.

La Spagna risponderà puntando su due giocatori della Serie A come Brahim Diaz, candidato a una maglia in attacco con Ruiz e Cucurella, e Villar, che troverà spazio a centrocampo. Sfida nella sfida per Guillamon, centrale del Valencia, compagno di Cutrone.

Il CT iberico De la Fuente punta sulla continuità in vista della sfida all'Italia e dovrebbe riconfermare, più o meno in toto, l'undici che ha steso la Slovenia nel match inaugurale. Confermatissima la linea a quattro difensiva a protezione della porta di Fernandez, mentre in mediana ci sarà ancora Zubimendi al fianco del romanista Villar. Sulla trequarti da valutare il milanista Brahim Diaz dopo un pestone ricevuto nella gara d'esordio, ma l'ex Real dovrebbe farcela. Cucurella agirà sul vesante mancino con Ruiz terminale offensivo. L'unico ballottaggio è quello tra Riqui Puig e Puado, con il canterano del Barcellona favorito.

Per l'Italia di Nicolato è già prendere o lasciare. Dopo il mezzo passo falso contro la Repubblica Ceca, contro la corazzata Spagna serve l'impresa. Non ci saranno Gabbia, Marchizza e Tonali causa squalifica. Difesa da ridisegnare: Del Prato sarà confermato, con Lovato e Ranieri al suo fianco dal primo minuto. In mezzo al campo spazio dal 1' a Rovella che andrà ad imbastire la mediana con Frattesi e Pobega, quest'ultimo in ballottaggio con il compagno di club Maggiore. Sulla sinistra dovrebbe scoccare l'ora dello juveninto Frabotta con Zappa sul versante opposto. In avanti largo al tandem Cutrone-Scamacca

SPAGNA UNDER 21 (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Riqui Puig, Cucurella; Ruiz.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca.