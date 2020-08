Probabili formazioni Siviglia-Roma: Zaniolo titolare nel tridente

I giallorossi sfidano gli andalusi di Lopetegui per un posto alle Final Eight di Europa League: il classe 1999 sarà nel trio d'attacco giallorosso.

Sarà un agosto diverso dal solito in casa giallorossa. Sia per il cambio di proprietà della società, con Friedkin verso l'acquisizione, sia perché si gioca una competizione fondamentale: l' . E si comincia da stasera, con l'ottavo di finale in gara secca contro il .

La riparte da Duisburg, una delle città del Nordrhein-Westfalen che ospita le Final Eight tedesche della competizione. Dopo il quinto posto in campionato, l'inseguimento a un trofeo internazionale che manca da quasi 50 anni. E che, inoltre, garantirebbe un piazzamento in Champions League.

Paulo Fonseca ha a disposizione l'intero organico eccezion fatta per lo squalificato Veretout, ma il mercato lo ha privato di Zappacosta e Smalling, tornati rispettivamente a e United dopo i prestiti. La miglior notizia è Nicolò Zaniolo, ormai al 100% e pronto per giocare da titolare nel tridente con Mkhitaryan e Dzeko.

Altre squadre

Anche il resto della formazione sembra scolpito. Pochissimi i dubbi sulla linea di centrocampo, con Bruno Peres e Spinazzola esterni, Diawara e Cristante in mezzo. In difesa Fazio verso la panchina, con Ibanez centrale dei tre affiancato da Kolarov e Mancini. Tra i pali, invece, va Pau Lopez.

Il Siviglia di Lopetegui risponderà con il canonico 4-3-3. In attacco Suso non dovrebbe avere una maglia dal primo minuto: spazio a Munir insieme a Ocampos e De Jong nel tridente. Banega e Joan Jordan interni centrocampo ai lati di Fernando, mentre in difesa davanti a Vaclik la solita linea, con Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos e Reguilòn.

L'articolo prosegue qui sotto

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA-ROMA

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Banega, Fernando, Joan Jordan; Ocampos, De Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.