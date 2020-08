Probabili formazioni Siviglia-Inter: Lukaku e Lautaro per conquistare l'Europa League

Questa sera a Colonia si gioca la finale: Conte va con l'undici di fiducia e non cambia, mentre Lopetegui punterà comunque su Ocampos e su Suso.

Dieci anni dopo l'ultima finale europea, nove anni dopo l'ultima finale in assoluto. Questa sera al RheinEnergieStadion di Colonia l' ha la grande occasione di rompere il digiuno, di ripartire, di rilanciarsi nell'Olimpo del calcio. Battendo il e aggiudicandosi l', a 22 anni dall'ultima volta.

In i nerazzurri vanno alla caccia del primo trofeo dopo una lunga 'pausa' di vittorie, forzata più che scelta. Ci è voluto l'arrivo di Antonio Conte per provare a cambiare la storia. Lui che in Europa non ha mai vinto e nemmeno giocato una finale.

Di fronte, però, l'avversario più difficile quando si parla di Europa League: il Siviglia, che negli ultimi 15 anni ha vinto il trofeo cinque volte e, a proposito di abitudine alle finali, non ne ha mai persa una. Stavolta ci arriva da sfavorito contro un'Inter complessivamente sulla carta più forte. Ma sarà il campo a sancire il verdetto finale.

Gli andalusi fanno i conti con la situazione di Ocampos, che non è al top, ma giocherà dal primo minuto: l'ex , 17 goal in stagione, completerà il tridente con un altro ex rossonero come Suso e il marocchino En Nesyri in mezzo. Stesso tridente partito titolare con lo United: poi sono subentrati Vazquez, Munir e De Jong. Profondità.

Nessuna novità nemmeno a centrocampo o in difesa. L'ex Man City Fernando è la diga mediana, affiancato dal grande ex Banega e da Joan Jordan. Sulle fasce la spinta di capitan Jesus Navas e di Reguilòn, mentre davanti a Bounou la coppia è la soliita, formata da Koundé e Diego Carlos.

L'Inter risponde affidandosi alle certezze, senza alcuna novità per la quarta partita di fila in questa Europa League compressa, a cui va aggiunta la sfida con l' all'ultima di campionato. Handanovic ovviamente in porta; davanti a lui trio formato dal rinato Godin, da De Vrij e Bastoni, con Skriniar ancora verso la panchina.

Centrocampo con D'Ambrosio e Young stantuffi laterali, Brozovic in posizione di regista e vicino a lui i polmoni di Barella e Gagliardini. Coppia d'attacco, ovviamente, formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, 54 goal in due in stagione, con il belga che ha nel mirino Ronaldo. Sta a loro spezzare la magia del Siviglia in Europa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA-INTER

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Joan Jordan, Fernando, Banega; Suso, En Nesyri, Ocampos.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.