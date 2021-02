Probabili formazioni Siviglia-Borussia Dortmund: Papu Gomez titolare

Andata degli ottavi di Champions League, il Siviglia sfida il Borussia Dortmund con Suso, dall'altra parte c'è Reyna.

Una gara sulla carta decisamente equlibrata, tra due formazioni più o meno dello stesso livello e rango. Andata degli ottavi di Champions League tra Siviglia e Borussia Dortmund, per una sfida da cui potrebbe uscire una delle possibili mine vaganti nel proseguo del torneo.

Nella fase precedente di Champions League, il Borussia Dortmund ha conquistato il primo posto nel proprio raggruppamento ai danni della Lazio, mentre il Siviglia di Lopetegui, campione in carica dell'Europa League è arrivato secondo nel girone E, dietro il Chelsea.

L'unico precedente tra Siviglia e Borussia Dortmund in competizioni europee è avvenuto nella fase a gironi dell’Europa League 2010/11. La squadra andalusa ha vinto 1-0 a Dortmund prima del pareggio per 2-2 al Sanchez-Pizjuan.

Lopetegui non può contare su Acuna e Ocampos, ma dovrebbe confermare il Papu Gomez al fianco di En-Nesyri e ad un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Suso. In mezzo ci sarà Rakitic insieme a Fernando e Jordan, mentre davanti a Bono giocheranno Alexi Vidal, Koundé, Diego Carlos ed Escudero. Jesus Navas recupera ma dovrebbe partire dalla panchina.

Dall'altra parte Hitz e non Bürki tra i pali, in difesa linea con Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro. Meunier a disposizione, ma impiego da valutare.

Bellingham con Emre Can in mezzo, a meno che Delaney arrivi in tempo per la partita: è rimasto a Dortmund perché la moglie sta per partorire il primo figlio, potrebbe volare in Spagna in giornata. Haaaland regolarmente prima punta, supportato da Reus, Sancho e Reyna.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Gomez.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Bellingham; Sancho, Reus, Reyna; Haaland.