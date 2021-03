Probabili formazioni Shakhtar Donetsk-Roma: gioca Borja Mayoral

Dopo il 3-0 dell'andata, la Roma vicina alla qualificazione ai quarti di Europa League: dentro Diawara e Ibañez.

Il 3-0 dell'andata fa dormire sonni tranquilli alla Roma, ma mai dire mai in campo continentale. Lo Shakhtar vuole provare l'impresa tra le mura amiche, decisa a continuare in Europa League: una gara dunque da vivere tutto d'un fiato in terra ucraina.

Nel ritorno degli ottavi di Europa League verrà delineata la prossima fase, con diverse squadre vicine alla qualificazione dopo l'andata: Arsenal, Ajax, Tottenham, Granada e Villarreal più vicine ad un passaggio di turno dopo lo scorso giovedì.

Luis Castro si affida a Moraes come unica punta del suo 4-1-4-1, mentre Maycon giocherà davanti alla difesa. Quartetto di centrocampo composto da Tete, Marlos, Alan Patrick e Taison, con Trubin tra i pali. In difesa Dodo, Vitao, Matvienko e Ismaily. Out Kornienko, risultato positivo al Covid-19.

Fonseca propone Borja Mayoral centravanti, supportato da Carles Perez e Pedro. Sulle fasce agiranno Karsdorp e Bruno Peres, mentre gli interni titolari saranno Villar e Diawara. In porta Pau Lopez, difeso da Kumbulla, Cristante e Ibañez.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Alan Patrick, Marlos, Taison; Junior Moraes.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.