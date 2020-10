Probabili formazioni Shakhtar Donetsk-Inter: Barella e Young dal 1'

Inter di scena a Kiev per sfidare lo Shakhtar Donetsk: Barella trequartista, Eriksen verso la panchina. Sulla fascia sinistra si rivede Young.

Siamo sinceri, la sfida non è una di quelle da dentro o fuori, sostenere il contrario con una sola partita giocata sarebbe folle; vincere, però, consegnerebbe all' ulteriore tranquillità e sicurezza, oltre alla certezza di scavalcare nella classifica del girone B di Champions lo Donetsk.

Match che può essere importante in relazione all'economia del girone, che può dare una sorta di delineazione di quella che sarà la classifica finale: guai a sottovalutare gli ucraini, squadra rivelazione della prima giornata con il clamoroso successo all'Estadio Alfredo Di Stefano col .

Un'impresa che 'cancella' il 5-0 con cui l'Inter ha battuto proprio lo appena due mesi fa, il 17 agosto: allora si giocava la semifinale di Europa League in gara secca nella Final Eight tedesca, ma difficilmente il risultato odierno sarà largo e netto.

Per l'occasione Conte ritrova una pedina importante del suo scacchiere: Young si è messo alle spalle il Coronavirus e si appresta a giocare dal primo minuto sulla fascia sinistra, dove Perisic rifiaterà. Nel ruolo di trequartista dovrebbe agire Barella, con conseguente esclusione di Eriksen dopo due gare consecutive giocate dall'inizio. La fascia destra tornerà ad essere presidiata da Hakimi.

Nessun dubbio in avanti: Lukaku e Lautaro proveranno a replicare la serata di grazia agostana in cui sono riusciti a segnare una doppietta a testa: nulla da fare per Sanchez, indisponibile a causa di un affaticamento. Out anche Sensi e il lungodegente Vecino, oltre a Skriniar che risulta ancora positivo al Covid-19: guariti invece Radu e Gagliardini che potrebbero sedersi in panchina nel prossimo incontro col in campionato, in programma sabato alle ore 18 in quel di San Siro.

Castro verso la conferma del reparto avanzato che ha tagliato a fette la difesa del Real Madrid: Tete, Marlos e Solomon a supporto della punta centrale Dentinho. Non ci sarà Junior Moraes, risultato positivo al Covid-19 durante l'ultima sosta dedicata alle nazionali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SHAKHTAR DONETSK-INTER

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro.