Probabili Formazioni Serie A

PARMA-JUVENTUS

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Barillà 65% - Kucka 35%

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Pjaca, Perin

Ballottaggi: Danilo 60% - De Sciglio 40% - Bonucci 70% - De Ligt 30%, Bernareschi 65% -Douglas Costa 35%

FIORENTINA-NAPOLI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Lirola 55%-Venuti 45%, Sottil 60% - Vlahovic 40%

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Di Lorenzo 60%-Malcuit 40%, Mertens 70%-Milik 30%

UDINESE-MILAN

UDINESE (3-4-2-1): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; Pussetto, De Paul; Lasagna

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: De Maio 40% - Bacao 35% - Opoku 25%, Ter Avest 55%-Jajalo 45%

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Caldara, Hernandez

Ballottaggi: Calhanoglu 60%-Bennacer 40%, Castillejo 70%-Leao 30%

CAGLIARI-BRESCIA

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini Lu.; Nandez, Nainggolan, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti

Squalificati: Rog | Indisponibili: Faragò, Cragno, Mattiello

Ballottaggi: Cacciatore 60%-Pinna 40%, Klavan 60%-Piscane 40%

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Morosini; Spalek; Torregrossa, Donnarumma

Squalificati: Mateju, Balotelli | Indisponibili: Ndoj, Dessena, Gastaldello

Ballottaggi: Cistana 60%-Chancellor 40%, Morosini 55%-Zmrhal 45%

ROMA-GENOA

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Spinazzola

Ballottaggi: Juan Jesus 60%-Mancini 40%, Perotti 65%-Pellegrini 35%

GENOA (3-5-2): Radu I.; Biraschi, Romero, Zapata C; Romulo, Schone, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouame

Squalificati: Pajac, Agudelo | Indisponibili: Saponara, Cassata, Sturaro

Ballottaggi: Biraschi 55%-Barreca 45%

SAMPDORIA-LAZIO

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetti, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Squalificati: Depaoli | Indisponibili: Maroni

Ballottaggi: Jankto 55% - Vieira 45%

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Lukaku J., Marusic

Ballottaggi: Luiz Felipe 55%-Radu 45%, Lazzari 55%-Patric 45%

-ATALANTA

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Petagna, Floccari

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Fares

Ballottaggi: Valoti 60%-Murgia 40%, Floccari 65%-Moncini 35%

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata D, Muriel

Squalificati: Ilicic | Indisponibili: Castagne

Ballottaggi: Djimsiti 40%-Masiello 35%-Skrtel 25%, Muriel 60%-Malinovski 40%

TORINO-SASSUOLO

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Edera, Lyanco, Iago Falque, Parigini

Ballottaggi: Bremer 60%-Bonifazi 40%

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari G., Rogerio; Traore, Obiang, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga

Squalificati: Magnanelli, Berardi | Indisponibili: Nessuno

Ballottaggi: Traorè 60%-Duncan 40%, Djuricic 60%-Brignola 40%

VERONA-BOLOGNA

VERONA (3-4-1-2): Silvestri, Gunter, Rrahmani, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre; Pazzini, Tutino

Squalificati: Di Carmine, Vitale | Indisponibili: Crescenzi, Bocchetti, Badu

Ballottaggi: Faraoni 65%-Adjapong 35%, Tutino 55%-Zaccagni 45%

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Schouten

Ballottaggi: Mbaye 60%-Tomiyasu 40%, Dzemaili 60%-Kingsley 40%, Palacio 55%-Destro 45%,

INTER-LECCE

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku R, Martinez

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Godin

Ballottaggi: Barella 55%-Vecino 45% , Lukaku 70%-Politano 30%

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Lapadula, La Mantia

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Meccariello, Fiamozzi

Ballottaggi: Calderoni 60%-Dell'Orco 40%, Shakhov 60%-Majer 40%; La Mantia 40%-Falco 40%-Farias 20%

QUI CAGLIARI - Maran ritroverà Pavoletti dopo gli ultimi acciacchi: il bomber toscano è tornato ad allenarsi in gruppo e agirà accanto a João Pedro in attacco. Barella sarà probabilmente schierato sulla trequarti, con la riproposizione di Cigarini in regia e Padoin e Ionita interni di centrocampo. L'altenativa è Birsa trequartista dal 1', con Barella mezzala al posto di Padoin. A partita in corso potrebbe rivedersi Castro. Dubbi anche in difesa, dove a destra è ballottaggio fra Cacciatore e Srna, mentre in mezzo Pisacane e Romagna si giocano una maglia accanto all'estone Klavan, visto l'infortunio di capitan Ceppitelli.

QUI UDINESE - Tudor, conquistata la matematica salvezza, dovrà rinunciare a Zeegelar, squalificato, sulla corsia mancina. Al suo posto ci sarà spazio dal 1' per D'Alessandro. Ma saranno parecchi i cambi nell'ultima giornata: oltre ai lungodegenti, non sono stati infatti convocati neanche De Paul, Stryger-Larsen e Nuytinck. A centrocampo Sandro è ko, il regista sarà Hallfredsson con Mandragora e Badu interni e Ter-Avest sulla destra. In attacco è stata provata in allenamento la coppia composta da Pussetto e Teodorczyk, favorito su Lasagna.