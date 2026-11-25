Tanti dubbi nell'Inter, dove spera nel recupero Zielinski. In attacco Pio Esposito è l'unica certezza, al suo fianco uno tra Lautaro e Thuram. Spalletti ripropone Woltemade con Kolo Muani in attacco, mentre Boga è favorito sul ristabilito Alajbegovic.
Soulé spinge per una maglia facendo rifiatare Dybala, Zaccagni recupera nella Lazio e insidia Pinamonti per giocare subito titolare. Allegri deve scegliere tra De Bruyne e Lang per affiancare Hojlund davanti, la Fiorentina ritrova Njie.
PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-BOLOGNA
Venerdì 27 novembre, ore 20.45
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams. All. Nicola
Ballottaggi: Lauberbach 55%-Yeboah 45%
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BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi; Orsolini, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino
Ballottaggi: Bernardeschi 55%-Mbangula 45%, Odgaard 60%-Piccoli 40%
PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-PARMA
sabato 28 novembre, ore 15
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All.Alvini
Ballottaggi: Masini 55%-Cichella 45%
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege. All. Gilardino
Ballottaggi: Ndiaye 55%-Carboni 45%, Sierro 55%-Nicolussi Caviglia 45%, Touré 55%-Lontani 45%
PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LAZIO
sabato 28 novembre, ore 18
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate
Ballottaggi: Fortini 55%-Aboukhlal 45%, Vlasic 60%-Braganca 40%
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Provstgaard, Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso
Ballottaggi: Leite 55%-Doekhi 45%, Pinamonti 55%-Zaccagni 45%
PROBABILI FORMAZIONI INTER-GENOA
sabato 28 novembre, ore 20.45
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu
Ballottaggi: Akanji 55%-Bisseck 45%, Spence 55%-Diouf 45%, Lautaro 55%-Thuram 45%
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. All. De Rossi
Ballottaggi: Baldanzi 55%-El Shaarawy 45%
PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA
domenica 29 novembre, ore 12.30
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Lovric; Zaniolo. All. Zanetti
Ballottaggi: Vojvoda 55%-Abankwah 45%, Lovric 55%-Bayo 45%
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli
Ballottaggi: Oulai 55%-Fagioli 45%, Njie 60%-Gnonto 40%, Pellegrino 60%-Beto 40%
PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI
domenica 29 novembre, ore 15
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt, Thorstvedt, Matic, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté. All. D'Aversa
Ballottaggi: Obrador 55%-Doig 45%, Esposito 60%-Bowie 40%
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Hojlund. All. Allegri
Ballottaggi: Spinazzola 55%-Olivera 45%, De Bruyne 55%-Lang 45%
PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MONZA
domenica 29 novembre, ore 18
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
Ballottaggi: Ndicka 55%-Balerdi 45%, Lulli 55%-Molina 45%, Dybala 55%-Soulé 45%
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Mota; Varela. All. Juric
Ballottaggi: Birindelli 55%-Touré 45%, Mota 55%-Robinson 45%
PROBABILI FORMAZIONI COMO-JUVENTUS
domenica 29 novembre, ore 20.45
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Ballottaggi: Butez 55%-Sanchez 45%, Kempf 55%-Chalobah 45%, Kaiki 55%-Valle 45%
JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. All. Spalletti
Ballottaggi: Kelly 55%-Lucumì 45%, Boga 55%-Alajbegovic 45%
PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ATALANTA
lunedì 30 novembre, ore 18.30
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco
Ballottaggi: Geubbels 55%-Stulic 45%, Fatah 55%-Monteiro 45%
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri
Ballottaggi: Kolasinac 55%-Kristensen 45%, Zalewski 55%-Rowe 45%
PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-MILAN
lunedì 30 novembre, ore 20.45
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez; Grandu, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini; Nzola. All. Pisacane
Ballottaggi: Grandu 60%-Sugawara 40%
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim
Ballottaggi: Diawara 55%-Bartesaghi 45%