L'Inter recupera sia Lautaro che Thuram, ma il Toro dovrebbe comunque partire dalla panchina ed entrare a gara in corsa. Nella Roma c'è il ritorno di Dybala e anche Svilar punta a riprendersi il posto tra i pali, anche se non è ancora al top.
Milan col dubbio Pavlovic, Lazio che recupera Frattesi ma non ancora Zaccagni. Nel Napoli De Bruyne titolare e Lang con Hojlund in attacco. Juventus con Alajbegovic pronto a tornare titolare. Difficile il recupero di Berardi e Njie, mentre Akanji e Zielinki ci saranno.
PROBABILI FORMAZIONI COMO-CAGLIARI
Sabato 21 novembre, ore 15
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Ballottaggi: Valle 55%-Kaiki 45%, Baturina 60%-Caqueret 40%
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CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Deiola, Kofler, Rodriguez; Zè Pedro, Adopo, Romano, Obert; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane
Ballottaggi: Fazzini 55%-Massolin 45%, Mendy 55%-Nzola 45%
PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-LECCE
Sabato 21 novembre, ore 15
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso
Ballottaggi: Leite 55%-Doekhi 45%, Pinamonti 55%-Cancellieri 45%
LECCE (3-5-2): Falcone; Dembele, Gaspar, Tiago Gabriel; Veiga, Coulibaly, Ngom, Maleh, Gallo; Stulic, Fatah. All. Di Francesco
Ballottaggi: Stulic 55%-Geubbels 45%, Fatah 55%-N'Dri 45%
PROBABILI FORMAZIONI PARMA-ROMA
Sabato 21 novembre, ore 18
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All. Gilardino
Ballottaggi: Touré 55%-Elphege 45%
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini
Ballottaggi: Svilar 55%-Gollini 45%, Mancini 55%-Balerdi 45%, Dybala 55%-Mora 45%
PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO
Sabato 21 novembre, ore 20.45
NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang, Hojlund. All. Allegri
Ballottaggi: Gilmour 55%-Anguissa 45%
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Oristanio; Adams, Simeone. All. Abate
Ballottaggi: Oristanio 60%-Vlasic 40%, Adams 55%-Kulenovic 45%
PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VENEZIA
Domenica 22 novembre, ore 12.30
JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. All. Spalletti
Ballottaggi: Lucumì 55%-Kelly 45%, Alajbegovic 55%-Boga 45%
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
Ballottaggi: Basic 55%-Busio 45%, Yeboah 55%-Lauberbach 45%
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-UDINESE
Domenica 22 novembre, ore 15
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Odgaard; Mbangula. All. Palladino
Ballottaggi: Orsolini 55%-Bernardeschi 45%, Mbangula 55%-Cambiaghi 45%, Odgaard 60%-Piccoli 40%
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All. Zanetti
Ballottaggi: Piotrowski 55%-Chakvetadze 45%
PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-GENOA
Domenica 22 novembre, ore 15
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Candé, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Esposito, Bowie, Laurienté. All. Zanetti
Ballottaggi: Cinquegrano 55%-Van der Brempt 45%, Bowie 60%-Dominguez 40%
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Vitinha, Messias; Osmajic. All. De Rossi
Ballottaggi: Vitinha 55%-El Shaarawy 45%, Messias 55%-Baldanzi 45%
PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FROSINONE
Domenica 22 novembre, ore 18
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Modric, Rabiot, Musah; Cisse, Pulisic; Ramos. All. Amorim
Ballottaggi: Diawara 70%-Pavlovic 30%
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Calvani, Monterisi, Oyono; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. All. Alvini
Ballottaggi: Masini 55%-Cichella 45%
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER
Domenica 22 novembre, ore 20.45
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Elmas; Krstovic. All. Sarri
Ballottaggi: Elmas 60%-Rowe 40%
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu
Ballottaggi: Akanji 55%-Bisseck 45%, Zielinski 55%-Sucic 45%, Thuram 55%-Lautaro 45%
PROBABILI FORMAZIONI MONZA-FIORENTINA
Lunedì 23 novembre, ore 20.45
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Tourè, Akinsanniro, Pessina, Mangas; Zeballos, Mota; Varela. Allenatore: Juric
Ballottaggi: Pessina 55%-Colombo 45%, Zeballos 55%-Ngonge 45%
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Fagioli, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli
Ballottaggi: Gnonto 60%-Brescianini 40%