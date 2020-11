Probabili formazioni Sassuolo-Udinese: Berardi e Caputo ce la fanno

De Zerbi recupera in extremis i suoi due migliori calciatori, l'Udinese conferma il suo offensivo 4-3-3 con Deulofeu e Pussetto.

Il ormai non può nemmeno considerarsi una sorpresa di questa . Dopo aver chiuso alla grande lo scorso campionato, è partito a mille anche in questo torneo, portandosi al secondo posto solitario in classifica, battendo anche il nel turno precedente, nonostante una rosa in grande emergenza.

L' deve invece cominciare ad ottenere punti per la salvezza, anche se contro il , nonostante la sconfitta, si sono intravisti buoni segnali per mister Gotti.

Il Sassuolo ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro sfide contro l’Udinese in Serie A, dopo che aveva vinto tre delle quattro precedenti contro i friulani (1P).

L’Udinese è reduce da tre clean sheet consecutivi in casa del Sassuolo in Serie A; solo in una occasione nella propria storia nel massimo campionato la squadra friulana ha mantenuto la porta inviolata in quattro trasferte consecutive contro lo stesso avversario (4 - vs Piacenza dal 1993 al 1998).

Per la prima volta in Serie A il Sassuolo ha guadagnato 14 punti nelle prime sei gare stagionali; nell’era dei tre punti a vittoria, solo una squadra emiliana ha fatto meglio dopo le prime sette partite stagionali nel massimo campionato: il di Nevio Scala, 16 nel 1994/95, arrivando poi terzo alla fine del torneo.

Roberto De Zerbi ha annunciato in conferenza il recupero di Berardi e Caputo, che sono candidati a partire da titolari. Insieme a loro Boga e Traorè per completare il reparto offensivo. Conferme per Lopez e Ayhan.

L'Udinese ha virato ormai sul 4-3-3 in modo da mettere nelle loro posizioni preferite gente come Deulofeu e Pussetto. De Paul e Pereyra mezzali di inserimento. In difesa Samir e Larsen agiranno da terzini, con Musso ormai alla seconda da titolare dopo l'infortunio.

Probabili formazioni Sassuolo-Udinese

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, Becão, De Maio, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu.