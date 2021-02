Probabili formazioni Sassuolo-Spezia: torna Caputo, gioca Verde

Ciccio Caputo torna a guidare l'attacco del Sassuolo contro lo Spezia, Berardi ok ma verso la panchina. Nei liguri problemi per Farias: pronto Verde.

Parallelamente ad Atalanta-Torino, alle 15 la ventunesima giornata di A mette di fronte Sassuolo e Spezia. Gli emiliani, calati dopo un avvio di stagione super, ospitano i liguri tra le note liete del campionato ma impelagati nella zona calda della classifica.

De Zerbi recupera Berardi che però parte dalla panchina: fiducia a Traorè nella batteria di trequartisti alle spalle del rientrante Caputo insieme a Djuricic e Boga, in mediana ancora Obiang al fianco di Magnanelli. Marlon o Chiriches in difesa. Maxime Lopez out per squalifica.

Spezia ancora alle prese con diverse defezioni: out Pobega e Saponara per squalifica oltre a Ferrer, Mattiello, Nzola e Piccoli ai box per guai fisici. Anche Farias non è al meglio e lascia il posto a Verde o Agudelo nel tridente con Galabinov e Gyasi.

In retroguardia l'escluso è Chabot (coppia centrale Erlic-Ismajli), con Vignali e Bastoni terzini. In mezzo al campo Ricci play coadiuvato dalle mezzali Estevez e Maggiore.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-SPEZIA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo.