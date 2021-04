Probabili formazioni Sassuolo-Sampdoria: dentro Defrel

La Roma è più vicina in classifica, il Sassuolo spera nell'Europa League. Sampdoria oramai salva, in campo Keita e Gabbiadini.

Ottavo posto per il Sassuolo, che spera ancora in una qualificazione in Europa League: sei punti di distanza dalla Roma e possibilità ancora concreta. La Sampdoria, avversaria nel 33esimo turno, vuole chiudere il campionato con la miglior posizione possibile dopo aver raggiunto la salvezza.

A dicembre gara spettacolare in quel di Marassi, con il Sassuolo vittorioso per 3-2: Traorè, Caputo e Berardi in rete per i neroverdi, mentre i blucerchiati sono andati in goal con Quagliarella e Keita. Quest'ultimo ha rimediato un rosso nel finale di gara.

Defrel centravanti per De Zerbi, Raspadori in panchina non al meglio. Sulla trequarti spazio per Traorè, Boga e Berardi, ancora indisponibile Caputo. Locatelli e Obiang in mediana, tra i pali Consigli. La retroguardia è composta da Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio.

Ranieri propone Keita e Gabbiadini come attaccanti del suo 4-4-2, Bereszynski è recuperato e giocherà in difesa alla pari di Yoshida, Colley ed Augello. In porta Audero, interni di centrocampo Thorsby ed Adrien Silva. Sulle fasce posto per Candreva e Jankto.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Defrel.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Keita.