Probabili formazioni Sassuolo-Roma: Mayoral più di Dzeko

I neroverdi senza gli ex nazionali e con altri infortuni, Roma con tanti indisponibili: al Mapei Stadium punti pesanti in situazioni complicate.

Sassuolo contro Roma è probabilmente la sfida tra le due squadre più in emergenza della Serie A. Tante assenze per i neroverdi, tantissime per i giallorossi. Con la squadra di Fonseca che però non può più permettersi errori.

Dopo la sconfitta in casa col Napoli, Pellegrini e compagni devono riscattarsi e battere l'ottava classifcata. Non cambierà la statistica che vede i giallorossi in grossa difficoltà contro le altre top 7, ma potrà dare un segnale di fiducia.

Anche perché, come detto, le assenze sono tantissime. Villar e Ibanez squalificati, più la lunga lista di infortunati che vede Mkhitaryan, Zaniolo, Kumbulla e Smalling. Recuperano in extremis Veretout e Cristante, quest'ultimo titolare al centro della difesa.

Scelte di fatto obbligate per Fonseca, con Pedro e Carles Perez sulla trequarti, Pellegrini che scala a centrocampo insieme a Diawara. In attacco Borja Mayoral favorito su Dzeko. Karsdorp scala in difesa da terzo a destra, con Bruno Peres che prende il suo posto.

De Zerbi dovrà fare i conti con le assenze degli ex nazionali italiani, non convocati per precauzione. Niente Ferrari, Locatelli, Berardi e Caputo, l'ossatura della sua squadra. Out anche Defrel per infortunio, in attacco tocca a Raspadori, con Traoré, Djuricic e Boga a supporto.

Magnanelli affianca Obiang in mediana, Chiriches e Marlon compongono il duo centrale con Toljan e Rogerio terzini. In porta c'è Consigli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Perez; Borja Mayoral.