Probabili formazioni Sassuolo-Milan: ancora Rebic con Ibrahimovic

Il Milan non ha intenzione di fermare la sua corsa e punta al quinto posto, battagliando con Roma e Napoli. Pioli non cambia il suo assetto.

Il , nonostante il settimo posto, è probabilmente la squadra più in forma del campionato in questo momento. L'obiettivo della formazione di Pioli è raggiungere il quinto posto; e dovranno guardarsi con molta attenzione dal Diavolo...

I rossoneri giocano nuovamente oggi, per la 35esima giornata di . L'avversario non è certo dei più semplici, anche perché il , come il Milan, vive un ottimo momento di forma, sia fisica che mentale.

Stefano Pioli non vuole toccare la formazione che tanto sta facendo bene in queste giornate, ricordiamo che dalla ripresa del campionato, il Milan è la squadra che ha segnato più reti in Serie A (25 goal).

Per questo si va avanti con il 4-2-3-1 con Zlatan Ibrahimovic a svolgere il ruolo di unica punta. Anche se lo svedese non si è allenato ieri con la squadra, svolgendo solo un lavoro personalizzato in palestra. Tuttavia dovrebbe giocare dal primo minuto ugualmente.

Alle sue spalle ancora Rebic dal primo minuto, in compagnia di Calhanoglu e della sorpresa Saelemaekers.

Kessié e Bennacer intoccabili a centrocampo, mentre in difesa scelte quasi obbligate con Hernandez e Calabria sulla fasce, Romagnoli e Kjaer in mezzo.

De Zerbi ha più dubbi di formazione invece, soprattutto per un possibile turnover che vorrebbe dare ad alcuni giocatori. Caputo non si tocca in attacco, così come Berardi e Boga sulle fasce. Djuricic potrebbe lasciare posto a Traoré nella posizione di trequartista.

Locatelli e Magnanelli in vantaggio per le maglie in mediana, ma Bourabia è pronto a farsi sotto. Muldur in lotta con Toljan per la titolarità sulla fascia destra di difesa. Queste di seguito le probabili formazioni di Sassuolo e Milan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.