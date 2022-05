Il giorno è arrivato. Il Milan necessita appena di un punto in casa del Sassuolo, indipendentemente da quel che farà in contemporanea l'Inter contro la Sampdoria, per conquistare il diciannovesimo Scudetto della propria storia a undici anni di distanza da quello del 2011.

La formazione di Stefano Pioli, prima dell'ultima giornata, ha 83 punti in classifica. Sono invece 81 quelli dell'Inter, seconda e costretta unicamente a vincere e a sperare in una contemporanea sconfitta rossonera: gli uomini di Simone Inzaghi sono infatti in svantaggio negli scontri diretti (1-1 e 1-2) e dunque, in caso di arrivo a pari punti, a conquistare lo Scudetto sarebbe il Milan.

Il Sassuolo, invece, da tempo non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. Nell'ultimo turno, comunque, Berardi e compagni si sono imposti per 3-1 a Bologna nel derby emiliano. 3-1 è anche il risultato con cui il Sassuolo ha battuto il Milan all'andata, disputata a Siro: in quell'occasione a passare in vantaggio per primi sono stati i rossoneri, a segno con Romagnoli e poi superati da Scamacca, da un'autorete di Kjaer e da Berardi.

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo al Mapei Stadium, Pioli ha gli unici dubbi a centrocampo e sulla trequarti: Kessie dovrebbe fare coppia con Tonali, lasciando in panchina Bennacer, e dovrebbe essere Krunic ad agire come trequartista centrale, ballottaggio aperto tra Messias e Saelemaekers.

Sassuolo con un paio di cambi rispetto all'undici che domenica scorsa ha espugnato il campo del Bologna: riecco Maxime Lopez al posto di Matheus Henrique. Kyriakopoulos può riprendersi il posto. Davanti il solito quartetto Berardi-Raspadori-Traoré-Scamacca.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.