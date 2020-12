Probabili formazioni Sassuolo-Milan: Leao centravanti, si rivede Caputo

Milan senza Ibrahimovic e Rebic, tocca a Leao fare il centravanti con Hauge sulla sinistra. Nel Sassuolo torna dal primo minuto Caputo.

Prime vere difficoltà per mister Pioli dopo un avvio di stagione da urlo: il deve fare a meno di Ibrahimovic e Rebic (problema al piede) in attacco, assenti anche Bennacer e Kjaer. Al Diavolo il compito di riprendere a marciare dopo gli ultimi due passi falsi per tenere il primato della classifica.

I rossoneri sono una delle due squadre imbattute del campionato (insieme alla ): di fronte il , tra le grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione e ormai realtà consolidata del calcio italiano.

Negli ultimi otto precedenti il Diavolo non ha mai perso, conquistando sei vittorie e due pareggi: nelle ultime due uscite le reti dei difensori hanno salvato la squadra di Pioli, che sta facendo fatica nel mandare in rete i trequartisti alle spalle della punta.

Nuova occasione per Leao come punto di riferimento centrale: Brahim Diaz favorito su Hauge sulla sinistra con Saelemaekers a destra e Calhanoglu a legare i reparti centralmente. Tonali prende ancora il posto dell'acciaccato Bennacer, mentre il giovanissimo Kalulu viene riproposto al centro della difesa dopo le ultime ottime uscite.

De Zerbi dovrebbe recuperare Caputo al centro dell'attacco: per il resto solita formazione con Berardi, Djuricic e Boga sulla trequarti. Lopez prende il posto dello squalificato Locatelli, ex della partita. Con lui a centrocampo Bourabia più di Obiang.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao.