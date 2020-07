Probabili formazioni Sassuolo-Juventus: Bonucci verso la panchina

I bianconeri vanno al Mapei Stadium per giocarsi una fetta di scudetto e tornare al successo: spazio per Rugani in difesa. Rientrano Berardi e Caputo.

Sei goal subiti in due partite, un solo punto raccolto. Sufficiente per allungare in classifica da +7 a +8. Lo stato di forma però non sembra dei più brillanti. Ora la , a sei giornate dalla fine, è chiamata all'esame , una delle squadre più in forma di tutto il campionato.

I bianconeri hanno un margine di sicurezza abbondante, ma la vittoria dell'Atalanta col Brescia, gli impegni di e e soprattutto lo scontro diretto coi biancocelesti di lunedì 20 lasciano ancora aperti gli scenari. La però può fare i calcoli. Anzi, come ha detto Sarri, il calcolo: 11 punti in 6 partite. Poi sarà scudetto.

A Sassuolo la prima tappa, contro chi post lockdown ha già fermato sia Inter che Lazio. De Zerbi per la sfida del Mapei Stadium ripristina Berardi e Caputo dal 1' dopo averli fatti partire dalla panchina con la Lazio. Insieme a loro va verso la conferma Boga, mentre il ruolo di trequartista è conteso tra Djuricic e Traoré: favorito il primo.

Poche novità anche tra difesa e centrocampo. Magnanelli più di Bourabia vicino a Locatelli, Müldür e Kyriakopoulos sulle fasce (Rogério out per una botta), Chiriches vicino a Ferrari al centro della difesa. Tra i pali Andrea Consigli.

La Juventus dovrebbe cambiare poco rispetto all'undici visto nelle ultime uscite. Szczesny sarà in porta, con Danilo e Alex Sandro sulle corsie. Squalificato Cuadrado, out De Sciglio. In mezzo possibile turno di riposo per Bonucci, come già annunciato ieri da Sarri: Rugani potrebbe far coppia con De Ligt, visto che Chiellini non ha i novanta minuti nelle gambe.

A centrocampo Bentancur e Rabiot sono favoriti su Ramsey e Matuidi per giocare come interni di centrocampo ai lati del rientrante Pjanic. In attacco con gli intoccabili Dybala e Cristiano Ronaldo - alla caccia della Scarpa d'Oro - ci potrebbe ancora essere Bernardeschi, più avanti di Douglas Costa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-JUVENTUS

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.